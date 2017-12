Aktier: Marginal pil op i trægt julemarked

Handlen med amerikanske aktiefutures peger onsdag marginalt op for det store S&P 500-indeks, mens åbningen tegner til at blive stort set uændret for Dow Jones- og Nasdaq-indekset.

Mens S&P 500-futuren onsdag handles 0,1 pct. højere, er futureshandlen for de to andre store amerikanske indeks flad.

Der er altså ikke udsigt til de store udsving fra tirsdagens lukkeniveau, hvor omsætningen nåede det laveste niveau for en fuld handelssession i 2017, da kun 4 mia. aktier skiftede hænder.

Tirsdag lukkede S&P 500-indekset med et minus på 0,1 pct. i 2680,50. Dow Jones-indekset sluttede med et marginalt tab i 24.746,21, mens Nasdaq-indekset endte med dagens største drop på godt 0,3 pct. i 6936,25.

Den amerikanske industrigigant General Electric kan onsdag komme i investorernes søgelys, efter at konglomeratet onsdag har udbygget sin aktieposition i svenske Arcam, der blandt andet fremstiller metalkomponenter via 3D-print.

Aktiekursen for General Electric stiger 0,4 pct. til 17,5 dollar på det amerikanske formarked.

Flyproducenten Boeing stiger 0,2 pct. på formarkedet til 296 dollar, efter at producenten har offentliggjort, at det marokkanske flyselskab Royal Air Maroc har bestilt fire at Boeings Dreamliner-fly til en værdi af 1,1 mia. dollar.

Der kan derudover komme fokus på Apple-aktien, der tirsdag faldt med 2,5 pct. efter forlydender om en lunken efterspørgsel efter den nye iPhone X. Aktien stiger 0,1 pct. i formarkedet til 170,65 dollar og ser ud til at stabilisere sig en smule.

Mere fart er der dog på teknologiselskabet Pareteum Corporations aktie, der i formarkedet lægger yderligere 21,1 pct. til kursen, som tirsdag steg med 120 pct.

Stigningen kom, efter at selskabet offentliggjorde, at det har fuldført udviklingen af en teknologi, som gør det muligt for selskabets fakturerings- og afviklingstjenester at understøtte blockchain-teknologi.

En aktie i selskabet koster på formarkedet 3,39 dollar.

Umiddelbart efter børsåbning onsdag kommer der økonomisk data fra USA i form af tal for forbrugertilliden i december, der ventes at gå tilbage til 129,5 fra 128 måneden før ifølge Bloomberg News.

Derudover kommer der tal for igangværende bolighandler i december, og her estimerer økonomer adspurgt af Bloomberg News et fald på 0,5 pct. I november steg antallet med 3,5 pct.

/ritzau/FINANS