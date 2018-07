Aktier: Mærsk trækkes frem af japanske rederier

»Vi har fået tre regnskaber fra japanske rederier her til morgen, og de er med til at trække Mærsk frem. De japanske rederiaktier steg også, så det er klart, at Mærsk-aktien stiger,« siger Mads Zink, der er chefhandler i Danske Bank.

Pa trods af, at en A-aktien i Mærsk stiger med 1,5 pct. til 8375 kr. og B-aktien kan mønstre et plus på 1,5 pct. til 8932 kr., så er det ikke nok til at trække hele C25-indekset i plus tirsdag middag. Eliteindekset falder med 0,5 pct. til 1159,0.

Helt i top ligger medicinalselskabet Bavarian Nordic. Der er ikke selskabsspecifikke nyheder fremme - så årsagen skal findes andetsteds.

»Der er ikke umiddelbart noget fremme, der burde få aktien til at stige - men udlandet købte fra morgenstunden massivt op i selskabet,« siger Mads Zink.

AMBU MISTER PUSTEN

Begejstringen for aktien i medicoselskabet Ambu er taget en smule af tirsdag, og den falder 2,7 pct. til 250 kr. I sidste uge var der optur for investorerne, da aktien steg med 19 pct. set over ugens løb.

»Der er ikke noget nyt om Ambu - men man kan forestille sig, at der nok er nogen, der tager gevinsten hjem nu,« vurderer Mads Zink.

Trods dagens fald er aktien i år steget med små 125 pct.

Derudover er det også sidste dag, hvor investorerne kan positionere sig i DSV-aktien frem mod regnskabet for andet kvartal, der kommer fra morgenstunden onsdag. Analytikerne adspurgt af Ritzau Estimates venter, at omsætningen i andet kvartal lander på 19.442 mio. kr. og et nettoresultat på 1058 mio. kr.

DSV-aktien falder ligger ved middagstid uændret i 531 kr.

ANALYSENYT TIL FLERE SELSKABER

Mandag aften har der været flere analytikere, der har haft kig på aktierne i danske selskaber.

GN Group har fået løftet sit kursmål hos finanshuset ABG Sundal Collier med 20 pct. Kursmålet blev hævet til 360 kr. fra 300 kr. Anbefalingen lyder fortsat på »køb«, fremgår det af Bloomberg News. Med mandagens kursmål er der da også næsten 17 pct. i potentiale i forhold til lukkekursen mandag, der lød på 308,10 kr., hvilket var et fald på 0,3 pct.

Tirsdag middag falder GN-aktien 1,9 pct. til 304,90 kr.

Også Danske Bank har fået sin aktie vurderet. Det har udløst, at den amerikanske investeringsbank Morgan Stanley har sænket kursmålet med 18 kr. til 238 kr. fra 256 kr., fremgik det ligeledes af Bloomberg News.

Anbefalingen af aktien i Danske Bank lyder fortsat på »ligevægt«, mens Morgen Stanley også er neutral på banksektoren som helhed. Danske Bank-aktien lukkede uændret mandag i 187,80 kr. Danske Bank-aktien falder 0,4 pct. til 187,05 kr.

Derudover kan Zealand Pharma i andet kvartal bogføre royalties på sammenlagt 15,1 mio. kr. fra sit samarbejde med Sanofi.

Det franske medicinalselskab solgte i andet kvartal Soliqua, der blandt andet består af GLP-1-analogen Lyxumia, som Zealand Pharma har opfundet, for 127 mio. kr. Det var en fremgang på 260 pct., skriver Zealand, der modtager 11,5 mio. kr. fra salget.

Sanofis salg af Lyxumia faldt derimod med 14 pct. i kvartalet til 45 mio. kr. Zealand modtager i den forbindelse 3,6 mio. kr., hvilket bringer kvartalets samlede royaltybetaling fra Sanofi op på 15,1 mio. kr.

Zealand-aktien stiger 4,1 pct. til 96,90 kr., hvilket gør aktien til den mest stigende tirsdag middag på fondsbørsen i København.