Aktier: Mærsk trækker op i grønt marked

Vestas har vundet en ordre i Italien, det sender aktien op. I den anden ende ligger Bavarian Nordic med et fald på 1,1 pct. uden selskabsspecifikt nyt.

Det danske eliteindeks, C25, stiger mandag ved middagstid 0,5 pct. til indeks 1114,94.

De amerikanske futures ligger med en stigning på mellem 1,0-1,3 pct., og det har også en betydning for det danske marked, vurderer senioraktiehandler i Sydbank Christian Thatje.

»Vi får en vending i markedet. Det skyldes nok primært de amerikanske futures, der ligger pænt op nu. Det er politiske børser vi ser, især hvor det generelle nyhedsflow blandt selskaberne er lidt tynde. Der var meldinger i weekenden, hvor USA er i gang med at finde en blød løsning med Kina, der skaber noget luft,« siger Christian Thatje til Ritzau Finans.

Mærsk ligger i toppen

Mærsk har fået hævet anbefalingen hos finanshuset Berenberg til »hold« fra »sælg«. Kursmålet for B-aktien fastholdes på 10.000 kr., fremgår det af en analyseopdatering fra banken. Mærsk-aktierne ligger i toppen af C25, hvor B-aktien er 2,1 pct. oppe i kursen 9468 kr., mens A-aktien stiger 1,9 pct. til 8975 kr.

Retorikken er ikke blevet optrappet mellem USA og Kina i weekenden, og det er godt nyt for særligt rederierne, vurderer Christian Thatje.

- Det er blandt andet Mærsk, der nyder godt af det, samtidig med at Berenberg har hævet anbefalingen. Det samme sker med D/S Norden. Det er et klassisk billede på udviklingen af en handelskrig, siger han.

Aktien i D/S Norden ligger 1,4 pct. oppe i 110,2 kr.

Vestas vinder ordre i Italien

Vestas-aktien ligger også med i toppen af indekset mandag. Det skyldes, at vindmølleproducenten har offentliggjort en vunden ordre i Italien.

»Vestas kom med en ordre på omkring 50 megawatt, og det er, hvad aktien reagerer på. Det er generelt meget tyndt med nyheder, så der skal måske ikke så meget til for at skabe noget eufori hos nogen investorer i de her dage,« siger Thatje.

Ordren lyder på 51 megawatt (MW), og det er Fri-El Spa, der har placeret ordren. Sammen med ordren på 51 MW har selskabet også vundet en vedligeholdelseskontrakt på to år. Leveringen af møllerne, der skal fordeles i to forskellige projekter, ventes at ske i fjerde kvartal i år.

Vestas-aktien stiger 1,3 pct. til 442,5 kr.

William Demant under luppen

Storbanken HSBC har taget et kig på William Demant, og banken er blevet mere positiv omkring aktien, da anbefalingen er blevet hævet til "hold" fra "reducer", skriver Reuters. Samtidig er kursmålet hævet til 195 kr. fra 153 kr.

William Demant stiger 0,6 pct. til 223,4 kr.

Der er også nyheder blandt sidepapirerne mandag morgen.

Fast Ejendom Danmark har ansat Torben Schultz som ny administrerende direktør i selskabet, hvor han skal afløse Lars Frederiksen, der meldte sin afgang i december. Aktien er ikke handlet mandag.

Flere aktier handler uden ret til udbytte

Mandag fragår retten til udbytte desuden fra tre selskaber uden for C25.

Det drejer sig om Simcorp, hvor der fragår 6,5 kr. Hos Banknordik handles aktien mandag uden retten til et udbytte på 4 kr., mens Brdr. A&O Johansen handler eksklusive retten til et udbytte på 6 kr. per aktie.

Mandag starter Simcorp 1,1 pct. lavere i 409 kr., Banknordik dykker 1,4 pct. til 108,50 kr., mens Brd. A&O Johansens aktie stiger 1,4 pct. til 360 kr.