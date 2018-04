Aktier: Mærsk trækker ned ned efter gode dage

Ved 11.30-tiden ligger C25 stort set uændret.

- Det er en rimelig rolig dag, hvor investorerne holder sig i ro til senere på ugen, hvor der kommer flere regnskaber, siger Martin Munk, der er senioraktierådgiver hos Jyske Bank.

I denne uge kommer der blandt andet regnskaber fra Unibrew, Novozymes, Nordea og Danske Bank.

Mærsk B-aktien falder mandag 1,3 pct. til 9418 kr. efter at være steget med 2,6 og 3,4 pct. torsdag og fredag i sidste uge.

Jyllands-Posten skriver mandag, at kinesiske statsejede selskaber kontrollerer omkring 10 pct. af den samlede europæiske havneterminalkapacitet, og at det ellers var en forretning, som Mærsk havde udset sig.

- Der var fine stigninger i Mærsk i sidste uge, så faldet her er et udtryk for, at der er investorer, der tager gevinster hjem, vurderer Martin Munk.

I den grønne del af C25 finder man smykkeselskabet Pandora, der har fået løftet kursmålet af det svenske finanshus Carnegie. Kursmålet lyder nu på 700 kr. fremfor det tidligere 660 kr. Anbefalingen er uændret holdt.

Pandora-aktien steg fra åbningen og blev en overgang handlet så højt som 702 kr., men har siden sat størstedelen af stigningen over styr. Ved 11.30-tiden ligger Pandora i 691,60 kr. - 0,1 pct. højere.

Ørsted, der falder 0,1 pct. til 386,60 kr., kan mandag få nyt fra USA. Der ventes således på resultatet af RFP-auktionen for offshore-vind i Massachusetts.

Topdanmark frigiver sit regnskab omkring middagstid. Forsikringskoncernen stiger 1,4 pct. til 284,40 kr. op til regnskabet.

Af interesse for Nilfisk kommer der i øvrigt regnskabsnyt fra den amerikanske konkurrent Tennant, der tidligere har været foreslået som fusionspartner til Nilfisk.

Da Tennant i februar afviste opfordringer til en fusion med NKT, lagde Nilfisk-direktør Hans Henrik Lund ikke skjul på, at interessen ikke er kølnet i det danske selskab.

- Det har ikke ændret noget som helst. For vi som Nilfisk har set værdien for aktionærerne for mange år siden. Vi har altid gerne ville have det her til at ske. Det vil vi fortsat, sagde han til Ritzau Finans.

Nilfisk falder 1,4 pct. til 290 kr.

Senere mandag kommer der regnskab fra Tivoli, mens der allerede er landet tal for første kvartal af 2018 for den danske plastvirksomhed SP Group.

Omsætningen endte på 472,9 mio. kr. i de tre første måneder af 2018 mod 476,8 mio. kr. samme periode sidste år. Periodens resultat endte på 39,19 mio. kr. mod 38,4 mio. kr. i første kvartal af 2017

- Markedsudfordringer, ændrede valutakurser, kombineret med ændret logistikaftale og påskens placering gjorde, at vor omsætning som ventet faldt en smule. Første kvartal 2018 blev vort hidtil bedste kvartal på bundlinjen, siger Frank Gad i forbindelse med regnskabet.

SP Group holder fast i forventningerne til året, der lyder på en omsætning på 2 mia. kr. og et resultat før skat/minoriteter på 200 mio. kr.

Aktien falder mandag 4,2 pct. til 1130 kr.

Euroinvestor har præsenteret kvartalsregnskab fra morgenstunden og landede et overskud på 3,9 mio. kr. før skat i årets første tre måneder mod et overskud på 3,3 mio. kr. i samme periode sidste år. Forventningerne til helåret fastholdes. Euroinvestor stiger 1,3 pct. til 74 kr. mandag middag.

