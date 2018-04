Aktier: Mærsk trækker C25 op efter godt ratenyt

Det ledende danske aktieindeks, C25, bliver mandag middag handlet 0,3 pct. højere til indeks 1117,67. Det er den samme tendens, der er at se på aktiemarkederne i Europa.

Risikovilligheden er kommet lidt tilbage, og investorerne kigger mod de mere risikofyldte papirer, vurderer børsmægler i ABG Sundal Collier Anne Sophie Riis.

»Markedet er positivt. Det skyldes delvist, at den tiårige statsobligation i USA gik under 3 pct. igen. Det har gjort, at det ser nogenlunde fornuftigt ud fra morgenstunden. Den tyngede markederne lidt i sidste uge,« siger Anne Sophie Riis til Ritzau Finans.

MÆRSK STIGER PÅ RATENYT

Mærsk-aktierne er at finde i toppen i C25-indekset. Det sker efter sidste uges ratetal, hvor SCFI-indekset fredag viste en stigning på 12,8 pct. til indeks 760,67. Herunder viste raterne på den vigtige handelsrute mellem Asien og Nordeuropa sig at være steget hele 32,5 pct. i sidste uge.

Mærsk B-aktien stiger 2,9 pct. til 9884 kr. ved middagstid mandag.

Biotekselskabet Lundbeck har fået forlænget sit patent på Lexapro i Japan i to år. Det danske medicinalselskab har således fået forlænget sin markedseksklusivitet - perioden, hvor konkurrenter ikke må lancere kopiprodukter - med to år frem til april 2021 af det japanske sundhedsministerium.

Ifølge Anne Sophie Riis kan Lundbeck dermed se frem til et bedre driftsoverskud (EBIT).

»Det giver ca. 1. mia. ekstra på EBIT frem mod 2021. Det er det, der hiver den et par procent op,« siger hun.

Den forlængede periode bliver taget positivt op på aktiemarked mandag, hvor Lundbeck-aktien stiger 3,2 pct. til 363,80 kr. og topper C25-indekset.

Lexapro/Cipralex solgte sidste år for 2369 mio. kr., hvilket var et fald på 6 pct. over året, men det skal ses, i sammenhæng med at midlet allerede er gået af patent i USA og Europa.

ØRSTED BRYDER IGENNEM I TAIWAN

Der er kommet nyheder til Ørsted, hvor selskabet har vundet 551,75 megawatt (MW) i en tysk havvind-auktion.

Det danske energiselskab har vundet retten til at opføre et af projekterne i Tyskland med nulbud - altså uden et statsligt tilskud per megawatt-time (MWh). Konkret er der tale om Borkum Riffgrund West 1 med en kapacitet på 420 MW til 0 euro per MWh. Projektet Gode Wind 4 er derimod vundet med 98,30 euro per MWh.

I Taiwan har Ørsted vundet retten til at tilslutte 900 megawatt havvind til elnettet i Taiwan, hvor selskabet har budt ind med projekter ud for den taiwanske kyst ved Changhua County.

Det drejer sig om projekterne Changhua 1 med en kapacitet på 605 MW og Changhua 2 med en kapacitet på 295 MW. Begge projekter har nettilslutning i 2021.

»Den tyske auktion giver et par kroner på aktiekursen, mens auktionen fra Taiwan skulle give 10 kroner, så det er auktioner, der hiver den op samt et godt regnskab, der kom i torsdags,« siger Anne Sophie Riis.

Ørsted-aktien stiger 2,6 pct. til 421,80 kr.

Torsdag indledte det tyske finanshus Berenberg en dækning af Vestas-aktien med en anbefaling, der lyder på "sælg", og et kursmål der ligger på 385 kr. Det viser data fra Bloomberg News.

Vestas-aktien falder 1,8 pct. til 400,90 kr. i mandagens handel.

IC GROUP OG NEUROSEARCH STIGER UDEN FOR C25

Den danske tøjkoncern IC Group har solgt næsten halvdelen af forretningen fra med salget af brandet Peak Performance. Det er sket til 1,9 milliarder kr. til giganten Amer Corp.

»Nettoprovenuet i forbindelse med frasalget ventes at udgøre 1,7-1,8 mia. kr. eller 100-105 kr. per aktie med forbehold for endelig opgørelse af blandt andet transaktionsomkostninger, arbejdskapital og visse gældsrelaterede poster,« oplyser IC Company, der venter, at nettoprovenuet udloddes til aktionærerne som ekstraordinær dividende efter endelig afslutning af salget.

Neurosearch har fået et købstilbud på selskabets aktier på 4 kr. per aktie. Det oplyste selskabet fredag.

Tilbuddet er fra ejendomsselskabet Gefion Group Investments, som er specialiseret i boligejendomme i Storkøbenhavn. Aktien stiger 25 pct. til 3,85 kr.