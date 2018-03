Aktier: Mærsk trækker anden fremgang i C25 på stribe

De danske aktier er i god form tirsdag middag, hvor langt størstedelen af eliteaktierne i C25-indekset er klædt i grønt.

Øverst trækker Mærsk-aktierne godt op uden selskabsspecifikke nyheder som forklaring, mens blot fire aktier noterer sig tilbagegang - og tilmed meget begrænset. Blandet sidepapirerne falder rederiet Norden dog til bunds i det ellers grønne marked efter regnskabstal.

Alligevel er der samlet set fremgang for anden handelsdag på stribe, efter at de amerikanske aktier steg pænt mandag, og de positive takter fortsatte i Asien tirsdag morgen.

Det hører dog også med til historien, at C25-indekset faldt på fire ud af fem handelsdage i sidste uge. Tirsdag formiddag løftes eliteindekset med 0,9 pct. til 1131,52.

TRUMPS TOLDTRUSSEL MINDSKET

Det er blandt andet historier om, at truslerne fra USA's præsident, Donald Trump, der i sidste uge raslede med toldsablen og angiveligt ville indføre straftold på import af stål og aluminium, i stedet alene handler om forhandlingsteknik.

De kommer efter, at Donald Trump på Twitter har ytret, at Canada og Mexico kan undgå de foreslåede takster, hvis der kan opnås enighed om en »fair« aftale i forhandlingerne om den nordamerikanske frihandelsaftale (NAFTA).

Samtidig har manglende specifikke gengældelsestiltag fra andre lande beroliget investorerne.

NORDEN STRAFFES FOR REGNSKAB

Blandt eliteaktierne findes den største fremgang hos A.P. Møller-Mærsk, hvor B-aktien stiger med 3 pct. til 9846 kr. uden større nyheder om selskabet.

Mærsk-aktierne har dog haft en svær periode og er i løbet af 2018 faldet med samlet godt 9 pct. trods tirsdagens fremgang.

Hos de lidt mindre aktier går rederiet Norden mod den positive strøm og falder med 3,5 pct. til 117,30 kr.

Det sker, efter at selskabet har afleveret sit regnskab for fjerde kvartal og hele 2017, hvor driften og bundlinjen ikke kunne følge med forventningerne i markedet.

Driftsresultatet før renter og skat (EBIT) steg ganske vist til et overskud på 28,8 mio. dollar fra et minus på 16,3 mio. dollar i fjerde kvartal året før, men analytikerne havde ifølge estimater fra Ritzau Estimates ventet et resultat på 31,5 mio. dollar.

Nettoresultatet steg til 27,1 mio. dollar, mens analytikerne her havde ventet et plus på 29,5 mio. dollar. For 2018 venter Norden et justeret overskud på 10-50 mio. dollar.

FLERE REGNSKABER I SIGTE

Tirsdagen har også allerede budt på regnskab fra fodboldklubben Brøndby IF, der netop nu kan glæde sig over succes på banen, idet holdet er på en aktuel førsteplads i Superligaen.

Og også i regnskabet for sidste år var der fremgang at spore, idet nettounderskuddet blev reduceret til 24,8 mio. kr. fra et tab på 31,9 mio. kr. i 2016.

For 2018 stilles der mere fremgang i sigte, idet der ventes et resultat før skat på mellem plus 1 mio. kr. og minus 9 mio. kr.

Brøndby-aktien stiger med 3,6 pct. til 0,92 kr.

Senere på dagen præsenterer også Smallcap Danmark tal for sidste år, mens bryggeriet Royal Unibrew er aktuel med sit årsregnskab efter markedets lukketid.

Tilbage blandt eliteaktierne har energiselskabet Ørsted fået nyt fra den norske konkurrent Statoil, der har købt sig ind i to havvindmølleprojekter i Polen.

Selskabet har indgået en aftale om at købe halvdelen af to offshore-vindmølleparker i Østersøen af Polenergia, der efter planen skal have en samlet kapacitet på 1200 megawatt (MW) og kunne levere strøm til godt 2 mio. polske husstande.

Ørsted-aktien stiger med 0,8 pct. til 367,70 kr.

/ritzau/FINANS