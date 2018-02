Aktier: Mærsk tilbage i bakgear i moderat faldende C25

. Efter en kort genrejsning mandag var Mærsk-aktierne igen at finde i bunden af det danske C25-indeks i tirsdagens handel, hvor eliteindekset også gik tilbage.

Overordnet set var markedet mere roligt, end tilfældet har været gennem den seneste periode, der har været præget af høj volatilitet på det amerikanske marked, som også har skabt større udsving i Europa.

Fredag og mandag var der dog stigninger at spore i USA, hvor den indledende handel tirsdag også var noget mere afdæmpet.

Det smittede af i Danmark, hvor C25-indekset under lav omsætning faldt med 0,8 pct. til 1103,46. Investorerne virkede igen til at være kommet ned i gear, inden der onsdag serveres inflationstal for januar fra USA, der kan give en indikation af, hvordan renteudviklingen bliver i den kommende periode.

- Vi så forholdsvist positive markeder mandag på bagkant af en ret hård sidste uge med forholdsvist store udsving. Nu er investorerne lidt mere afventede frem mod inflationstallene fra USA onsdag, siger Nikolaj Holmsgaard, der er børsmægler hos ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans.

- Meget af snakken i markedet går på de stigende renter i blandt andet USA, og inflationstallet vil indikere, hvor renterne skal henad, og det vil også smitte af i aktiemarkedet, uddyber han.

MÆRSK IGEN PÅ RETUR

Mærsk fik tirsdag sænket sit kursmål hos italienske Equita til 12.000 kr. fra 13.000 kr. Anbefalingen er fortsat i neutralt terræn på "hold", skrev Bloomberg News.

B-aktien faldt med 2,1 pct. til 10.520 kr., mens A-aktien fulgte med ned med 2,0 pct. til 9990 kr.

Mandag steg Mærsks B-aktie ellers med 4 pct., efter at både Carnegie og Jyske Bank løftede anbefalingen til "køb", men begejstringen holdt ikke længe. Tirsdagens fald var det 12 af slagsen over de seneste 14 handelsdage.

NYE TDC-KURSMÅL AFSPEJLER FRASALG

Teleselskabet TDC løb igen med al opmærksomhed mandag, da selskabet pludselig valgte at droppe planerne om opkøbet af MTG Nordics for små 15 mia. kr., fordi der var dumpet et nyt opkøbstilbud ned i selskabets postkasse.

Det er samme konsortium af de danske pensionskasser ATP, PFA og PKA samt den australske investeringsbank Macquarie, der allerede havde fremsat et tilbud, som nu har forhøjet det til 50,25 kr. per aktie.

Og det var åbenbart nok til at overbevise TDC-bestyrelsen om, at fusionen med MTG alligevel ikke kan skabe mere værdi i selskabet på lang sigt end et salg nu og her.

En anbefaling om at takke ja til tilbuddet fra TDC's bestyrelse har efterfølgende fået en stribe finanshuse til at justere kursmål og anbefalinger, så de passer med et frasalg til 50,25 kr. per aktie.

Både JPMorgan, Jefferies, Société Générale og Danske Bank har sendt kursmålene op i det leje, og de banker, der tidligere havde købsanbefalinger af aktien, har sat dem ned i neutralt terræn.

Nyhederne sendte også allerede mandag TDC-aktien op i det niveau, og der blev den tirsdag, hvor aktien faldt 0,3 pct. til 49,32 kr.

FLS I AMERIKANSK FOKUS

Præsident Trumps planer om kæmpe investeringer i infrastruktur fik også opmærksomhed tirsdag, og selv om det hele ikke handler om kobber og cement, stiller anlægsinvesteringer sædvanligvis danske FLSmidth - og ingeniørkoncernens kunder i både cement- og mineindustrien - i et positivt lys.

Ingeniøraktien steg tirsdag med 1,1 pct. til 392,40 kr.

Den største vinder i C25 var dog Bavarian Nordic, der steg med 2,6 pct. til 237,70 kr. uden større bagvedliggende nyheder som forklaring.

Forsikringsselskaberne Tryg og Topdanmark fik desuden justeret kursmålene af den britiske storbank HSBC.

For Tryg blev kursmålet sænket til 130 kr. fra 133 kr., mens kursmålet for Topdanmark blev løftet til 241 kr. fra 214 kr. For begge selskaber er anbefalingen stadig "reducer".

Topdanmark-aktien steg med 0,9 pct. til 281 kr., mens Tryg faldt med 0,8 pct. til 142,10 kr.

Høreapparat- og headset-producenten GN Group fik desuden sænket sin anbefaling hos amerikanske Bernstein, som dog fortsat ser GN Hearing som det foretrukne selskab i høreapparatsektoren.

Dog har alle de øvrige spillere på markedet nu også lanceret nye trådløse topprodukter, hvilket mindsker den fordel, som det danske selskab ellers har haft i nogle år.

Og derfor er anbefalingen sænket til det neutrale niveau "market perform" fra "outperform". Kursmålet er desuden sænket til 215 kr. fra 240 kr.

GN-aktien faldt med 1,2 pct. til 198 kr.

/ritzau/FINANS