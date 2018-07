Aktier: Mærsk til tops efter fusionsrygter

Rederiet A.P. Møller-Mærsk kom godt fra land i ugens aktiehandel, da begge selskabets aktier sluttede på de øverste pladser i det danske C25-indeks, der steg med 0,9 pct. til 1109,30.

Fredag gjorde USA alvor af sine trusler og indførte told på kinesiske varer til en værdi af 34 mia. dollar. Kina svarede kort efter, at landet vil svare igen med tilsvarende toldsatsen.

Det har dog ikke påvirket investorernes humør, og det skyldes ifølge senioraktiehandler Christian Thatje fra Sydbank, at investorerne vidste, hvad der var på vej fra USA.

»Det har været ventet længe, og det har været regnet med ind i priserne,« siger han.

Mærsk B-aktien steg med 3,2 pct. til 7575 kr., mens A-aktien steg 2,7 til 7.880 kr. Mærsk lå dagen igennem øverst i indekset, men steg yderligere, efter at Reuters præsenterede en historie om, at de to rivaler CMA CGM og Hapag-Lloyd skal have været i kontakt om en mulig fusion. Historien blev dog afvist af en talsmand fra Hapag-Lloyd.

»Snakken om sammenlægningen er positiv for både Mærsk og hele sektoren, så derfor ryger den op i dag,« siger Christian Thatje fra Sydbank.

Han påpeger dog, at selskabet og sektoren er udfordret.

»Der er skal ikke meget mere til end et tweet fra USA, før billedet kan vende, og så kan aktien falde igen,« siger senioraktiehandleren og henviser til den amerikanske præsidents, Donald Trumps, brug af det sociale medie.

Lundbeck ned efter godt nyt fra konkurrent

Lundbeck klarede sig dårligst blandt de 25 eliteaktier. Det kan ifølge Christian Thatje skyldes, at det amerikanske biotekselskab Biogen fredag kunne fortælle investorerne, at man har gennemført et fase 2-studie med et nyt middel mod Alzheimers med succes. Det fik Biogen-aktien til at stige med 19,2 pct.

»Alzheimers-medicin er ikke nemt, og nu kan Biogen være på rette vej. Det kan påvirke Lundbeck negativt,« siger Christian Thatje.

Aktien faldt 0,8 pct. til 440,40 kr. mandag.

Vindmølleselskabet Vestas kunne notere, at Lykke Friis trak sig fra bestyrelsen, efter at hun har fået job som korrespondent i Tyskland for Berlingske. Det var dog ikke det, der fik aktien til at stige med 2,4 pct. til 394,70 kr.

»Det er meget de cykliske aktier som eksempelvis Vestas, der klarer sig godt. Samtidig er der meget lav volumen, og derfor skal der ikke så meget til, før aktierne udviser bevægelse,« siger aktiehandleren.

Pandora fik sænket sit kursmål af storbanken HSBC til 500 kr. fra 590 kr. Anbefalingen »hold« blev der ikke pillet ved, viser data fra Bloomberg.

Pandora-aktien, som mandag eftermiddag faldt 0,2 pct. til 417 kr., har overordnet haft et skidt 2018, idet aktien har tabt mere end 38 pct. af sin værdi sin årsskiftet.

Blandt de nederste aktier fandt man også bryggerierne Royal Unibrew og Carlsberg, der faldt med 0,7 pct. til 505 kr. og 0,2 pct. til 777,80 kr. Kursfaldene kommer efter en god måned, hvor de to aktier er steget med 7,5 pct. og 12,2 pct. i forbindelse med det varme vejr og VM i fodbold.

/ritzau/FINANS