Aktier: Mærsk tager vand ind mens strategien præsenteres

A.P. Møller-Mærsk er sunket til bunds i det danske eliteindeks tirsdag, netop som rederiet har slået dørene op for sin kapitalmarkedsdag. I den modsatte ende af C25-indekset ligger Jyske Bank godt til efter offentliggørelsen af sit årsregnskab. Sydbank falder derimod efter sit regnskab, mens ligeledes regnskabsaktuelle Simcorp buldrer i vejret.

De europæiske aktiemarkeder er åbnet tæt på mandagens slutniveauer, og det gælder også det danske C25-indeks, der falder 0,1 pct. til 1129,90.

A.P. Møller-Mærsk har slået dørene op for sin kapitalmarkedsdag i København, hvor selskabets ledelse vil fortælle om strategien fremadrettet. Utålmodige og frustrerede investorer har kritiseret den manglende indtjening og den næsten flade udvikling i aktiekursen over de seneste ti år, og også i forhold til egne ambitioner og forventet overskudsgrad er der kritiske røster, skriver Finans.

B-aktien er åbnet 3,7 pct. lavere i 10.500 kr.

I den modsatte ende ligger Jyske Bank 1,1 pct. højere i 353,80 kr. Bankens regnskab falder i god jord hos analytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank.

»Jeg hæfter mig ved, at det man kan kalde kerneposterne, overrasker positivt,« siger han til Ritzau Finans.

Kerneposterne er nettorenter, gebyrer og lignende samt omkostninger.

Mikkel Emil Jensen hæfter sig også ved, at kapitalforholdene er gode. På den baggrund ser han som i 2016 mulighed for ekstraordinært udbytte og muligvis et nyt tilbagekøbsprogram.

For 2017 øges udbyttet til 5,85 kr. fra 5,25 kr.

SYDBANK VENTER LIDT MINDRE OVERSKUD

Lidt længere sydpå - i Aabenraa - viser Sydbanks regnskab en basisindtjening på 1038 mio. kr. i fjerde kvartal mod 1067 mio. kr. i samme kvartal 2016.

I år venter Sydbank et lavere overskud end i både 2017 og 2016. Overskuddet efter skat ventes i 2018 at lande på mellem 1200 og 1400 mio. kr. mod 1531 mio. kr. i 2017 og 1472 mio. kr. i 2016.

Som plaster på såret øges udbyttet til 11,31 kr. per aktie mod 10,46 kr. per aktie for et år siden, og samtidig indledes et nyt aktietilbagekøbsprogram på 500 mio. kr.

Sydbank-aktien falder dog 1,4 pct. til 253,40 kr.

SIMCORP FIK OVERSKUD PÅ 88 MIO. EURO

Simcorp stiger 7 pct. til 394 kr. efter sit regnskab, der viste et overskud før skat på 88 mio. euro i 2017, hvoraf cirka halvdelen stammer fra fjerde kvartal.

Koncernen venter i lokal valuta en 2018-omsætningsvækst på 10-15 pct. og en overskudsgrad (EBIT-margin) på 24,5 til 27,5 pct. Målt i dansk valuta vil omsætningsvæksten blive omkring 3 pct.point lavere og EBIT-marginen cirka 0,5 pct.point lavere.

Tilbage i C25 ligger Novo Nordisk til en gevinst på 0,3 pct. Medicinalkoncernen har fået hævet kursmålet til 273 kr. fra tidligere 256 kr. hos finanshuset Kepler Cheuvreux. Anbefalingen "hold" gentages, skriver Bloomberg News.

Ørsted, der bekræftede mandag aften, at der føres »eksklusive drøftelser« om et delvist frasalg af 50 pct. af havvindmølleparken Hornsea 1, stiger 0,3 pct. til 364,60 kr.

Tirsdagen byder også på regnskaber fra Cemat og Nordfyns Bank.