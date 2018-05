Aktier: Mærsk tager endnu en dag i bunden af eliteindekset

Oveni spreder finanshusene justerede kursmål sig - i negativ retning.

Samlet set falder eliteindekset, C25, på den danske fondsbørs med 0,2 pct. til indeks 1140,80 efter få minutters handel.

Et kinesiske tilbud til amerikanerne i nat ved forhandlingsbordet i Washington om at nedbringe det amerikanske handelsunderskud med 200 mia. dollar om året har fået aktiemarkederne i både USA og Asien til at stige. Men de europæiske investorer er ikke så positive - og de ledende børser falder fra morgenstunden.

MÆRSK I NEDTUR

En B-aktie i Mærsk faldt med 8,9 pct. torsdag, mens en A-aktie i selskabet måtte vinke farvel til 8,3 pct. af værdien - og fredag morgen fortsætter aktierne med at blive mindre værd med fald på 1,7 pct. for begge aktiekategorier til henholdsvis 9090 kr.og 8650 kr.

Bølgerne efter regnskabet for første kvartal, har ikke lagt sig. Og resultaterne i første kvartal blev af koncernen selv betegnet som utilfredsstillende, og ledelsen har nu søsat en række kortsigtede initiativer for at genskabe lønsomheden.

Jyske Bank ser nu muligheden for, at investorerne kan få sig nogle »billige« aktier og har efter regnskabet sat et »købs«-skilt på aktien i Mærsk mod til »sælg«, mens kursmålet fortsat er på 11.000 kr.

Credit Suisse har snittet kursmålet til 11.287 kr. fra 13.178 kr. for en B-aktie og fastholder anbefalingen »outperform«, mens Jefferies venter, at analytikerne sætter deres forventninger til Mærsk ned, selv om selskabet fastholdt sine forventninger til hele 2018 og dermed stadig sigter efter et driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 4-5 mia. dollar i den fortsættende forretning.

JUSTERINGER FRA ANALYTIKERE

I toppen af C25 ligger Bavarian Nordic, der stiger med 6,5 pct. til 201,20 kr. Biotekselskabet får hævet anbefalingen af sin aktie til "køb" fra "hold" hos Nordea, fremgår af data fra Bloomberg News. Nordea sætter kursmålet for aktien til 290 kr.

Lige efter følger forsikringsselskabet Tryg med et plus på 1,3 pct. til 145,30 kr. Her har den tyske storbank Berenberg løftet både anbefalingen af og kursmålet for forsikringsaktien.

Anbefalingen lyder på »køb«, hvor den tidligere lød på »hold«, mens kursmålet bliver hævet med 15 kr. til 165 kr., viser data fra Bloomberg News.

ISS falder med 0,4 pct. til 212,70 kr., efter at servicekoncernen har fået sænket kursmålet af investeringsbanken Jefferies til 290 kr. fra 310 kr., mens købsanbefalingen fastholdes, viser data fra Bloomberg News.

Og så har Vestas fået en ordre i Argentina på 106 megawatt. Aktien falder 0,8 pct. til 449,90 kr. fredag morgen.

REGNSKABSNYT BLANDT SIDEPAPIRERNE

Rockwool bekræfter fredag morgen med sit regnskab for første kvartal de foreløbige tal, som isoleringskoncernen kom med 30. april i forbindelse med en opjustering af selskabets indtjeningsforventninger.

På toplinjen kunne isoleringsvirksomheden for første kvartal - som det også blev meddelt i den foreløbige opgørelse i april - notere en omsætning på 603 mio. euro mod 534 mio. euro i den tilsvarende periode året før.

Driftsoverskuddet (EBIT) endte samtidig på 70 mio. euro, hvilket var en stigning sammenlignet fra de 46 mio. euro, der blev hentet hjem på den post i samme periode sidste år.

Resultaterne før og efter skat, som Rockwool ikke tidligere havde oplyst foreløbige tal for, viste henholdsvis 69 mio. euro og 54 mio. euro, hvilket var bedre end de plusser på 44 mio. euro og 32 mio. euro, der respektivt var resultaterne i samme periode året før.

Aktien stiger 1,4 pct. til 2180 kr. fredag i de første handler.

Både Simcorp og Møns bank ligger uændret i henholdsvis 462 kr. og 126 kr. op til regnskabsaflæggelser senere i dag.

Simcorp venter i 2018 en omsætningsvækst på 10-15 pct. og en overskudsgrad (EBIT-margin) på 24,5 til 27,5 pct. - begge målt i lokal valuta, mens Møns Bank ser frem mod en basisdrift (resultat før nedskrivninger på udlån, kursregulering og skat) på 30-35 mio. kr. samt et resultat før skat i størrelsesordenen 20-30 mio. kr. i 2018.

Santa Fe ligger uændret i 34,50 kr. efter at have leveret regnskab for første kvartal torsdag. Resultaterne får nu ABG til at skære 5 kr. af kursmålet til 40 kr. regnskabet viste blandt andet, at den samlede omsætning var 9,3 pct. lavere i lokale valutaer i forhold til perioden sidste år.