Aktier: Mærsk stryger frem på blødere retorik i handelskonflikt

C25-indekset stiger ved middagstid 0,2 pct. til 1141,96 og følger dermed udviklingen på de fleste toneangivende børser i Europa.

Tidligere i år har en mulig handelskonflikt mellem Kina og USA tynget Mærsk-aktien, men de to lande er på det seneste blødt op.

Kina har tirsdag varslet, at det vil sænke tolden på importerede biler, mens USA vil udskyde told på kinesiske varer.

USA's finansminister, Steven Mnuchin, sagde søndag til Fox News, at "handelskrigen er sat på pause".

»Det er de meldinger, som aktien bliver sendt op på. For Mærsk, der lever af verdenshandel, vil det være positivt, hvis der findes en løsning, som gavner begge parter,« siger børsmægler Nikolaj Holmsgaard fra ABG Sundal Collier.

FLS OG BAVARIAN I TOPPEN AF C25

Mærsk-aktien faldt torsdag og fredag mere end 10 pct. efter et skuffende regnskab for første kvartal, hvor netop konflikten mellem Kina og USA blev fremhævet som en usikkerhedsfaktor for årets indtjening. Tirsdag stiger aktien 4,5 pct. til 9448 kr.

FLSmidth er også i god gænge tirsdag, da aktien ligger 2,5 pct. højere i 433,40 kr., mens Bavarian Nordic følger lige efter med en stigning på 2,2 pct. til 208,50 kr.

I bunden af C25-indekset er NKT under pres, efter at amerikanske JPMorgan ifølge Bloomberg News har sænket anbefalingen af kabelselskabet til "neutral" fra "overvægt". Aktien falder 4,5 pct. til 171,70 kr., hvilket øger årets tab til næsten 40 pct.

JPMorgan har lavet samme justering hos sidste uges prygelknabe i C25-indekset, Pandora, der dykkede 25 pct. i de fire dage efter regnskabet for første kvartal, hvor investorerne var skuffede over svage vækstrater i Kina. Tirsdag stiger aktien 0,8 pct. til 504,80 kr.

»Pandora havde en rigtig hård sidste uge, og dagens stigning er ikke tilnærmelsesvis stor nok til at kunne kalde det et comeback, men der kan være investorer, som begynder at finde det nuværende 500-niveau interessant,« siger Nikolaj Holmsgaard fra ABG Sundal Collier.

BRØNDBY FÅR STRYG EFTER TABT GULDKAMP

Blandt selskaberne uden for C25-indekset er der fokus på softwareselskabet Simcorp, da Danske Bank har hævet kursmålet med 100 kr. til 525 kr. og gentaget anbefalingen "hold". Aktien stiger 3,3 pct. til 507 kr.

Danske Bank har også haft kig på Rockwool, hvor kursmålet er hævet 200 kr. til 2450 kr., mens anbefalingen "køb" er gentaget. Aktien stiger 1,6 pct. 2174 kr.

Brøndby IF måtte mandag sande, at det kun blev til sølv i Alka Superligaen, og på aktiemarkedet bliver det vekslet til et kursfald på 30 pct. til 1,48 kr.

Parken Sport & Entertainment, der står bag fodboldklubben FCK, falder 2,6 pct. til 75,60 kr., efter at det endte med en fjerdeplads i landets bedste fodboldrække efter sidste spillerunde mandag.

/ritzau/FINANS