Aktier: Mærsk stiger markant på stille dag uden store nyheder

- Der er ikke nogen selskabsspecifikke nyheder af betydning i markedet, og jeg vil karakterisere det som afventende regnskabssæson, siger afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen til Ritzau Finans og påpeger samtidig, at det danske marked følger den generelle tendens ude i Europa, hvor der generelt ikke er en entydig retning på de enkelte markeder.

Fredag middag ligger de 23 aktier i det danske eliteindeks, C25, 0,2 pct. lavere i 1110,17.

Kursstigningerne, som Mærsk-aktierne har oplevet de seneste dage - 2,6 pct. torsdag og 1,4 pct. fredag middag til 9363 kr. for B-aktien - skyldes ifølge Ole Kjær Jensen, at aktien har været hårdt ramt af frygten for handelskrig, som lige i øjeblikket er trådt lidt i baggrunden, selv om den ikke kan siges at være afblæst.

Den ugentlige opgørelse af SCFI-indekset, der er baseret på spotraterne på containerfragt fra Shanghai til en række destinationer rundt om i verden, er ligeledes med til at understøtte Mærsk-aktierne. Indekset er steget med 2 pct. i denne uge og ligger i 674,58. Indekset er nu steget de tre seneste uger.

FLSmidths fald er nok snarere en reaktion på den senere tids stigninger, vurderer afdelingsdirektøren.

VESTAS I FOKUS

Vestas har fået analytikernyt fra Handelsbanken, der sænker anbefalingen til "reducer", hvor den tidligere lød på "akkumuler", mens kursmålet bliver skåret til 425 kr. fra 480 kr.

Men vigtigst for den aktie fredag bliver nok regnskabet fra amerikanske GE.

Ifølge Nordeas chefstrateg, Philip Jagd, vil investorerne have særlig fokus på omsætningsfremgangen i lokal valuta, da det giver en indikation af den underliggende styrke i forretningen. Forventningen er generelt høj til omsætningsvæksten i de amerikanske selskaber. Omsætningsvæksten har indtil videre ligget i underkanten af 11 pct.

GN FÅR HÆVET KURSMÅLET

GN Store Nord og William Demant Holding er i denne uge til messe hos den amerikanske brancheforening for audiologer. Begge selskaber har præsenteret, og kan derfor få fokus. GN har i øvrigt fået løftet kursmålet hos det tyske finanshus Mainfirst til 195 kr. fra 171 kr. Anbefalingen af aktien er fortsat "underperform". GN-aktien falder 0,7 pct. til 210 kr.

William Demant-aktien falder 0,7 pct. til 233,20 kr.

Jyske Bank har genoptaget dækningen af Topdanmark-aktien, og forsikringskoncernen er regnskabsaktuel mandag.

Jyske Bank anbefaler "sælg" og sætter kursmålet til 275 kr. Topdanmark er et af de mest lønsomme forsikringsselskaber, men dette er allerede fuldt afspejlet i den aktuelle værdiansættelse, skriver analytiker Simoen Hagbart Madsen i sin analyse.

Topdanmark-aktien falder 0,9 pct. og koster 281,80 kr.

I fondsbørsens periferi har der været lidt nyt til Veloxis.

Selskabet har fået accepteret en registreringsansøgning til den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, der går på at få godkendt nyremidlet Envarsus til en bredere patientgruppe. FDA har lovet en tilbagemelding for ansøgningen senest 7. januar 2019. Aktien falder dog 0,9 pct. til 0,96 kr.

Torsdag aften vandt fodboldklubben Brøndby 3-2 ude over FC Midtjylland. Dermed topper Brøndby ligaen med 72 point og tre point mere end FCM. Det får aktien i fodboldklubben på den københavnske vestegn til at stige 9,1 pct. til 1,20 kr.