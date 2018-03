Aktier: Mærsk ses i fokus i marked uden klar retning

Baggrunden for den underliggende positive stemning i USA og Asien er et nordkoreansk tilbud om at stoppe atomvåben- og missilafprøvninger, samt at den amerikanske præsident, Donald Trump, har indvilget i at mødes med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Desuden annoncerede Donald Trump torsdag aften som ventet importtold på stål og aluminium, men Canada og Mexico er friholdt, ligesom andre kan blive fritaget, hvis de giver USA retfærdige handelsvilkår.

»Den mildere toldudgave med friholdelse af Canada og Mexico, udsigten til en diplomatisk løsning på en stor geopolitisk knast (Nordkorea, red) og bløde toner fra ECB-chef Draghi efter torsdagens møde har været med til at hæve humøret på aktiemarkederne,« skriver makroanalytiker Mathias Rømer Sproegel fra Sydbank i en morgenkommentar.

De europæiske børser viste også positive takter i torsdagens marked, men den tyske Dax-future peger i retning af et negativ åbning fredag i størrelsesordenen 0,2 pct. Det kan dog hænge sammen med lidt skuffende tyske nøgletal fredag morgen for eksporten og industriproduktionen i januar.

Herhjemme steg C25-indekset torsdag 1 pct. til 1139,57, hvilket var fjerde dag i træk med fremgang i indekset. A.P. Møller-Mærsk trak ellers ned med et fald på 1,1 pct. til 9370 kr. som følge af frygten for en handelskrig.

Donald Trump vedtog torsdag aften de varslede tariffer på importeret stål og aluminium, men friholdelsen af Canada og Mexico og muligvis også andre lande er umiddelbart blevet anset som et mindre afdæmpet indgreb end oprindeligt frygtet af finansmarkedet.

Udviklingen på handelsområdet vil fortsat være bringe fokus på Mærsk, som fredag også kan blive påvirket af de ugentlige ratetal på de vigtige containerruter fra Asien.

Fredag morgen kom der årsregnskab fra industrikonglomeratet Schouw & Co, og det var med en omsætningsfremgang på 19 pct. til 17,0 mia. kr. og et driftsresultat (EBIT) på 1093 mio. kr. mod 1038,5 mio. kr. i 2018.

I 2018 regner selskabet med at nå en omsætning på 18,1 mia. kr. og et EBIT-resultat på 1110-1250 mio. kr. Torsdag lukkede Schouws aktie 0,4 pct. højere i 649 kr.

Senere på dagen kommer der desuden regnskaber fra Skako og Fast Ejendom.

Investorerne skal også være opmærksomme på, at der fredag blandt C25'erne fragår et udbytte på 9 kr. i Ørsted og på 2 kr. i DSV. Ørsteds aktie steg torsdag 2,8 pct. til 388 kr., og DSV lukkede 3 pct. højere i 477,70 kr.

Uden for eliteindekset fragår et udbytte på 0,13 kr. i Össur og på 2,30 kr. i NNIT.