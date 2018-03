Aktier: Mærsk sejler mest i rødt med DSV og FLS i kølvandet

Transportaktierne er hårdest ramt i markedet med Mærsk helt i bund, og DSV og FLS følger lige efter.

»Frygt for handelskrig rammer de danske transportaktier hårdt. I sig selv er told på aluminium og stål ikke et hårdt slag, men frygten for at Kina vil tage modforholdsregler, og at det hele tager kurs mod en handelskrig rammer,« siger senioraktierådgiver i Jyske Bank Martin Munk til Ritzau Finans.

Mærsk vil være et af de selskaber, der rammes af en mulig handelskrig og deraf følgende mindre samhandel landene imellem. Også transportkoncernen DSV kan rammes og ligger ligeledes i bunden af indekset fredag.

Endvidere viste raterne et tungt fald i spotpriserne på containerfragt fra Shanghai til 15 forskellige destinationer i verden. Det såkaldte Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) faldt med 9,6 pct. til 772,45 i denne uge.

»Det bør i sig selv ikke bekymre så meget, da det ikke er en atypisk reaktion efter det kinesiske nytår,« siger Martin Munk.

Det var i øvrigt fjerde uge på stribe med tilbagegang i indekset.

Positive nyheder som en løftet anbefaling fra Clarkson Platou samt godkendelse af salget af Maersk Oil til franske Total hjælper ikke på frygten for handelskrig. Og B-aktierne i Mærsk falder med 2,6 pct. til 9808 kr., mens A-aktierne falder mest i C25 med 2,7 pct. til 9405 kr.

Den danske globale transportkoncernen DSV falder med 2,4 pct. til 208,40 kr.

C25 FALD SOM I EUROPA

Det danske C25-indeks ligger med fald på 1,4 pct. til indeks 1119,57 fredag middag. Ude i Europa er typisk også fald i den størrelsesorden.

»Ud over risikoen for handelskrig er en underliggende frygt for udfaldet af valget i Italien også med til at skabe frygt i markedet og bære ved til et relativt bredt sell-off, som vi ser i dag,« siger Martin Munk.

TDC, der handler under det købstilbud, som der er afgivet, er eneste C25-aktie, der er i plus. Aktien stiger 0,1 pct. til 49,81 kr. Købstilbuddet fra pensionskasserne ATP, PFA og PKA samt den australske investeringsbank Macquarie er på 50,25 kr.

FLS FÅR OGSÅ TRUMP-SMÆK

Også ingeniørkoncernen FLSmidth, der leverer udstyr til den globale mineindustri, får kurssmæk og placerer sig lige over DSV med et kursfald 2,2 pct. til 404,50 kr. Faldet har sin baggrund i præsident Donald Trumps planer om straftold på metalimport i USA.

Føljetonen - Danske Bank, Estland og hvidvask - fortsætter. Fredag skriver Berlingske Business, at fire højtstående medarbejdere i Danske Bank i 2013 blev advaret om sagen i den estiske afdeling.

Danske Bank-aktien falder med 1,1 pct. til 241 kr.

MINDRE REGNSKABER SLUTTER UGEN AF

Blandt de mindre selskaber venter der i løbet af fredagen regnskaber fra Parken Sport & Entertainment, der står bag fodboldklubben FC København, feriecentret Lalandia og fitness-kæden fitness.dk, samt fra Migatronic.

Begge selskaber er aktuelle med årsregnskab for 2017.

Parken stiger 2,1 pct. til 69,80 kr., mens Migatronic falder 4,4 pct. til 258 kr.