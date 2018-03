Aktier: Mærsk retter sig lidt i flad start for C25

Investorerne afventer udfaldet af rentemødet i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der startede tirsdag og afsluttes med en rentemeddelelse i dag, onsdag.

Det altoverskyggende forventningen i markedet er, at centralbanken vil hæve den ledende rente med 25 basispoint til intervallet 1,50-1,75 pct.

Mere interessant er det, om forventningerne til antallet af renteforhøjelser øges fra tre til fire.

»Sandsynligheden taler for det, og flere medlemmer af rentekomitéen har været ude og bakke op om det. Det hele ligger i detaljerne, i forhold til hvilken tone Powell lægger, og hvorvidt styringskomitéen ændrer sine forventninger,« noterer seniorstrateg Andreas Østerheden fra Nordea onsdag morgen.

LØFTEDE ANBEFALINGER OG JUSTEREDE KURSMÅL

A.P. Møller-Mærsk har fået løftet anbefalingen af aktien til køb fra hold af analysehuset Morningstar. Kursmålet fastholdes på 11.400 kr.

Mærsk-aktierne kom tirsdag i modvind, efter at selskabet sagde farvel til sin finansdirektør, Jakob Stausholm, hvis arbejdsopgaver er blevet splittet i forskellige områder. Det har ifølge Børsen skabt tvivl om hele selskabets strategi.

Mærsks B-aktie faldt tirsdag 1,6 pct. til 9312 kr., mens fra åbningen onsdag revancherer den sig 0,4 pct. til 9352 kr.

NKT ligger dog i toppen af C25 med en stigning på 0,6 pct. til 202,40 kr.

Genmab falder derimod 0,7 pct. til 1261 kr. efter nye salgstal for Genmabs kræftmiddel Darzalex, som faldt en anelse på månedsbasis i USA i februar. Salget opgøres til 90,2 mio. dollar mod 93,3 mio. dollar i januar.

Det viser tal fra Symphony Health Solutions, SHS, som har estimeret salget til blandt andet hospitaler og lægeklinikker.

Salget er dog en anelse højere end ventet af Sydbank, der estimerede et salg på 88,5 mio. dollar i sidste måned.

»Vi noterer os i forbindelse med salgstilbagegangen i februar i forhold til januar, at der er to færre klinikdage (arbejdsdage) i februar 2018 i forhold til januar 2018. Korrigeret for de færre klinikdage viser Darzalex-salget en underliggende fremgang på 7 pct. i februar forhold til januar, hvilket vi anser som positivt,« skriver analytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen i en kommentar til tallene.

Enzymkoncernen Novozymes har fået øget kursmålet af norske ABG Sundal Collier, der nu ser enzymproducentens aktie i 275 kr. mod hidtil 250 kr. Anbefalingen fastholdes samtidig på sælg.

Novozymes stiger 0,3 pct. til 316,40 kr.

Pandora stiger desuden 0,2 pct. til 610,60 kr., efter at Morningstar har indledt dækning af smykkeselskabets aktie med en neutral anbefaling - »hold« - mens kursmålet sættes til 710 kr.

SAS ligger desuden 0,8 pct. højere i 15,20 kr., efter at konkurrenten Norwegian har meldt om udfordringer fra dyrt brændstof og en styrket euro. Norwegian har styrket kapitalen gennem salg af nye aktier for 1,3 mia. norske kr. med en rabat på 9,7 pct. gennem en rettet emission. Og der bliver solgt yderligere aktier for 200 mio. norske kr. til eksisterende aktionærer til samme rabatpris.

Ifølge Børsen står Jyske Bank med muligheden for at sælge aktieposten på 38 pct. i Nordjyske Bank i det frie marked, hvis aktionærer takker nej til Jyske Banks købsbud. Analysehuset ABG tror ikke på, at Jyske Bank ender med at overtage Nørresundbybanken, men ser stor sandsynlighed for, at Jyske Bank sælger sin aktiepost til Nykredit.

Nordjyske Bank er åbnet 0,6 pct. lavere i 165 kr., mens Jyske Bank ligger 0,6 pct. - svarende til 2,3 kr. - lavere i 364,50 kr. efter et drop på 3,4 pct. Onsdag går der 5,85 kr. fra i udbytte i Jyske Bank.

Medicinalkoncernen Lundbeck har åbenlyst svært ved at finde en ny topchef, og bestyrelsesformand Lars Rasmussen siger, at der kun er få kandidater til rådighed. Aktien i Lundbeck falder 2,2 pct. - 7,4 kr. - til 336,80 kr., hvilket dog skal ses i lyset af, at der onsdag fragår 8 kr. i udbytte.