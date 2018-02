Aktier: Mærsk-regnskab vil puste til ventet rød dag

Også TDC vil tiltrække sig opmærksomhed, efter at det onsdag aften kom frem, at et konsortium bestående af en række danske pensionskasser samt australske Macquarie havde viftet med et købstilbud. Det blev torsdag kategorisk afvist af bestyrelsen i TDC, der ikke mente, at tilbuddet per aktie var højt nok.

I forvejen er der udsigt til en dag med kursfald efter endnu en brat nedtur på Wall Street torsdag. S&P 500-indekset lukkede 3,8 pct. lavere, og ser man kun på tidsrummet efter klokken 17, da den danske handel stoppede, blev det til et fald 2,7 pct. i S&P 500-indekset.

Men fredag morgen stiger S&P 500-futuren 0,4 pct., men det er ikke nok til at udligne torsdagens udvikling.

Det danske eliteindeks, C25, lukkede torsdag i 1090,78 eller 0,7 pct. lavere end onsdagens lukkeniveau.

MÆRSK SKUFFER SIDST PÅ ÅRET

Regnskabet fra dagens hovedaktør - A.P. Møller-Mærsk - viser et driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 844 mio. dollar i fjerde kvartal, hvilket var en negativ overraskelse i forhold til analytikernes forventning om 875 mio. dollar ifølge Ritzau Estimates. Til sammenligning landede driftsresultatet i fjerde kvartal 2016 på 589 mio. dollar.

Resultatet blev skabt på baggrund af en omsætning på 8174 mia. dollar mod ventet 8198 mio. dollar blandt analytikerne, og der er tale om en stigning på toplinjen fra 7076 mio. dollar i de sidste tre måneder af 2016. På bundlinjen lød overskuddet på 386 mio. dollar, som er en forbedring fra et underskud på 2677 mio. dollar i fjerde kvartal året forinden, hvor store nedskrivninger i olieforretningen trak ned. I resultatet indgår også bidrag fra Maersk Oil og Maersk Drilling som ikke-fortsættende aktiviteter.

Koncernen venter højere indtjening i 2018, og den regner med et overskud, der er højere end de 356 mio. dollar, der blev tjent i 2017. Samtidig venter selskabet et driftsoverskud før af- og nedskrivninger på 4-5 mia. dollar mod 3,5 mia. dollar i 2017.

Torsdag faldt aktien med 1,0 pct. til 10.360 kr.

Dagens anden hovedaktør, TDC, havde en kanondag torsdag, hvor aktien steg med 17,8 pct. til 44,15 kr. JPMorgan har efterfølgende sænket kursmålet for TDC-aktien til 44 kr. fra 46 kr., men gentager anbefalingen »overvægt«.

Det massive kurshop kom, da konsortiet for nylig havde fremlagt et tilbud på 47-48 kr. per aktie i TDC. Men det tilbud blev afvist - og derimod lød det fra bestyrelsen, at man fortsat ser gode perspektiver i opkøbet af MTG Nordics, der blev annonceret i sidste uge til en pris på 14,9 mia. kr.

Konsortiet er ikke interesseret i at købe TDC, hvis handlen med MTG Nordics bliver godkendt af aktionærerne på generalforsamlingen i marts.

FLERE MINDRE REGNSKABER

Udenfor eliteindekset er Solar, der steg med 1,2 pct. til 387 kr. torsdag, kommet med endeligt årsregnskab, der viser en omsætning på 2979 mio. kr. i kvartalet mod 2851 mio. kr. i perioden 2016, og et underskud på 90 mio. kr. mod et overskud forrige år i fjerde kvartal på 102 mio. kr. Forventningerne for 2018 går på en omsætning på 11,4 mia. kr. i 2018 mod 11,1 mia. kr. i 2017.

Chemometec kommer ligeledes med regnskabstal - for andet halvår af det skæve regnskabsår 2017/18. Selskabet venter i 2017/18 en omsætning i niveauet 97-103 mio. kr. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet 12-18 mio. kr. En aktie i selskabet steg med 0,9 pct. torsdag til 33 kr.

Og så har rederiet DFDS, der endte uændret torsdag i 354,60 kr., fået skåret kursmålet til 385 kr. fra 415 kr. hos den amerikanske investeringsbank Morgan Stanley. Samtidig fastholder finanshuset anbefalingen »ligevægt« efter torsdagens regnskab for fjerde kvartal.

Tilbage i eliteindekset har FLSmidth, der steg 2,2 pct. torsdag til 380 kr., fået løftet kursmålet til 460 kr. fra 440 kr. af Goldman Sachs, der gentager anbefalingen »køb«.