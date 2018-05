Aktier: Mærsk og Vestas sendes ned efter Trump-kommentar

Den sure stemning følger efter en tirsdag, som ellers var positiv med en stigning på 0,4 pct. for C25-indekset. Baggrunden for dette var en tilsyneladende opblødning i forholdet mellem USA og Kina, der gennem en periode har ligget i en handelskonflikt.

- Det er faktisk lidt paradoksalt, fordi der i går (tirsdag, red.) så ud til at være en rigtig fin retorik mellem Kina og USA, ligesom der var fremskridt og udsigt til en endelig aftale.

- Men så kom der tirsdag aften en kommentar fra Trump, der endnu ikke var helt tilfreds og syntes, at der stadig var et stykke vej. Det er så det, der påvirker markederne i dag, siger senioraktierådgiver Martin Munk fra Jyske Bank.

MÆRSK RAMMES AF FORHANDLINGER

Et af de danske selskaber, som ser ud til at være påvirket af det nye tilbageslag i de amerikanske og kinesiske forhandlinger, er Mærsk. Onsdag middag falder B-aktien med 1,1 pct. til 9388 kr., hvilket hænger sammen med, at selskabet er afhængig af verdenshandlen og derfor vil foretrække en løsning mellem verdens to største økonomier.

- Vi så i går, at Mærsk var positivt påvirket af det, hvilket var et udtryk for, at der var fremgang. Men nu er det så med modsat fortegn i dag, bemærker Martin Munk.

Blandt de resterende danske aktier er der også fald til Vestas, som bakker med 1,9 pct. til 444,90 kr. Faldet til vindmølleproducenten kommer, oven på en fornuftig periode hvor aktien er steget på blandt andet tegn om en stabilisering - eller måske endda en bedring - i priserne, fortæller Jyske Banks senioraktierådgiver.

- Det har løftet aktien på det seneste, og nu tror jeg så, at aktien bliver ramt af lidt gevinsthjemtagning oveni i den her lidt sure stemning i dag, siger Martin Munk.

TRYG TIL TOPS

I det positive felt af C25-aktier finder man øverst forsikringsselskabet Tryg, der har fået løftet anbefalingen af Danske Bank til "køb" fra "hold", mens kursmålet er skruet op til 170 kr. fra 150 kr. Det sender Tryg-aktien op med 1,0 pct. til 147,20 kr.

Udenfor det danske eliteselskab har Jeudan fremlagt regnskab for første kvartal, der viser stigende indtægter på baggrund af stor interesse for at leje erhvervsejendomme i Hovedstadsområdet. Indtjeningen er dog bakket som følge af en mindre positiv justering af gælden i kvartalet sammenlignet med samme periode sidste år. Aktien reagerer ved at falde 1,4 pct. til 1035 kr.

Senere på onsdagen kommer der også regnskaber fra Skako, Danske Andelskassers Bank og Newcap. Forinden stiger de tre aktier med henholdsvis 0,2 pct. til 98,80 kr., 1,9 pct. til 4,35 kr. og 4,2 pct. til 1,50 kr.

/ritzau/FINANS