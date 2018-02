Aktier: Mærsk og regnskabsaktuelle storbanker styrer udvikling

. Der er lagt op til en lettere positiv åbning på det generelle danske aktiemarked tirsdag, hvor dagens hovedinteresse vil samle sig om A.P. Møller-Mærsk, der holder kapitalmarkedsdag.

Dertil kommer regnskaber fra Jyske Bank, Sydbank og Simcorp, mens investorerne afventer de amerikanske investorers tilbagevenden til markedet efter den forlængede weekend.

Tirsdag morgen har de amerikanske aktiefutures svinget frem og tilbage, men generelt holdt sig i negativt territorium. Ved 7.45-tiden er der tale om fald på 0,1-0,3 pct. - størst i Dow Jones. Faldene kommer oven på en mild nedtur mandag på de europæiske børser, hvor de amerikanske børser holdt lukket.

Også de asiatiske aktiemarkeder har oplevet fald af varierende karakter tirsdag.

I Europa tyder det på en åbning tæt på mandagens slutniveau. Den tyske DAX-future indikerer en stigning på 0,1 pct.

- De europæiske aktier starter dagen blandet efter gårsdagens bløde tendenser, hvor det retningsgivende element for den seneste tids bekymringer, nemlig det amerikanske marked, holdt lukket, forudser seniorstrateg i Nordea Andreas Østerheden i en morgenkommentar.

Det danske eliteindekset, C25, sluttede mandag med et fald på 1,0 pct. i 1131,14. Det var første gang set over fire handelsdage, at der var tale om fald sammenlignet med dagen forinden.

A.P. Møller-Mærsk holder kapitalmarkedsdag i København, hvor selskabets ledelse vil fortælle om strategien fremadrettet. Utålmodige og frustrerede investorer har kritiseret den manglende indtjening og den næsten flade udvikling i aktiekursen over de seneste ti år, og også i forhold til egne ambitioner og forventet overskudsgrad er der kritiske røster.

B-aktien steg 0,6 pct. til 10.900 kr. mandag.

JYSKE ABNK TILBAGEFØRER IGEN NEDSKRIVNINGER

Jyske Banks regnskab for fjerde kvartal 2017 viser en nettorente på 1537 mio. kr. mod 1457 mio. kr. i samme kvartal året før. Basisindtægterne faldt til 2194 mio. kr. fra 2242 mio. kr. efter et markant fald i kursreguleringerne, og før skat er overskuddet på 977 mio. kr. mod 1503 mio. kr. Posten for nedskrivninger viser tilbageførsel af 139 mio. kr. mod 293 mio. kr. året før.

Banken vil løfte egenkapitalforrentningen til 8-12 pct., mens udlodningen til aktionærerne hæves til 5,85 kr. fra. 5,25 kr.

Jyske Bank faldt mandag 0,1 pct. til 349,80 kr.

SYDBANK VENTER LIDT MINDRE OVERSKUD

Sydbank er ligeledes regnskabsaktuel, og udviklingen i de centrale indtægtsposter og i nedskrivningerne viser en basisindtjening på 1038 mio. kr. mod 1067 mio. kr. i samme kvartal 2016, mens nedskrivninger er en tilbageførsel på 13 mio. kr. mod 27 mio. kr. i 2016.

I år venter Sydbank et lavere overskud end i både 2017 og 2016. Overskuddet efter skat ventes i 2018 at lande på mellem 1200 og 1400 mio. kr. i sammenholdes med 1531 mio. kr. i 2017 og 1472 mio. kr. Sidst år var overskuddet 1531 mio. kr., mens 2016 viste et pus på 1472 mio. kr.

Som plaster på såret øges udbyttet til 11,31 kr. per aktie mod 10,46 kr. per aktie for et år siden, og samtidig indledes et nyt aktietilbagekøbsprogram på 500 mio. kr.

Sydbank faldt 0,2 pct. mandag til 257 kr.

SIMCORP FIK OVERSKUD PÅ 88 MIOL EURO

Simcorp Simcorp bogførte et overskud før skat på 88 mio. euro i 2017, hvoraf cirka halvdelen stammer fra fjerde kvartal. Omsætningen løb op i 343 mio. euro med et bidrag fra fjerdekvartal på 114 mio. euro.

Koncernen venter i lokal valuta en 2018-omsætningsvækst på 10-15 pct. og en overskudsgrad (EBIT-margin) på 24,5 til 27,5 pct. Målt i dansk valuta vil omsætningsvæksten blive ca. 3 pct.point lavere og EBIT-marginen cirka 0,5 pct.point lavere.

Simcorp faldt mandag 0,5 pct. til 368,40 kr.

Novo Nordisk har fået hævet kursmålet til 273 kr. fra tidligere 256 kr. hos finanshuset Kepler Cheuvreux. Anbefalingen hold gentages, skriver Bloomberg News. Mandag faldt Novo-aktien 1,7 pct. til 308,05 kr.

Ørsted bekræftede mandag aften, at der føres "eksklusive drøftelser" om et delvist frasalg af 50 pct. af havvindmølleparken Hornsea 1. Det understreges dog, at et salg ikke er sikkert. Aktien faldt mandag 1,5 pct. til 363,50 kr.

Per Aarsleff har været til eftersyn hos Nordea, der har løftet kursmålet med en tyver til 230 kr. Mandag faldt Aarsleff-aktien med 0,5 pct. til 199 kr.

Tirsdagen byder også på regnskaber fra Cemat og Nordfyns Bank.

/ritzau/FINANS