Aktier: Mærsk og Novo kan løbe med opmærksomheden

De amerikanske aktier sluttede fredag med fald, og mandag morgen handles de asiatiske aktier også lavere. Samtidig ligger aktiefutures i USA med stigninger mellem 0,6 og 0,9 pct., mens den tyske DAX-future går frem med knap 0,1 pct.

De danske aktier kan derfor gå en rolig morgen i møde mandag, hvor udviklingen kan tippe til den positive side. Fredag endte det samlede eliteindeks, C25, 0,1 pct. højere i 1109,99.

Sidste uge var præget af en stigende frygt for en global handelskrig, efter at USA's præsident, Donald Trump, torsdag aften annoncerede planer om at indføre toldtakster på en lang række varer fra Kina.

Mandag morgen er frygten for handelskrig igen aftaget efter en fredelig weekend uden optrapning af retorikken.

Ny anbefaling til Mærsk

A.P. Møller-Mærsk kan komme i fokus fra morgenstunden mandag, efter at selskabet har fået hævet anbefalingen hos finanshuset Berenberg til »hold« fra »sælg«. Kursmålet fastholdes på 10.000 kr., fremgår det af en analyseopdatering fra banken mandag morgen.

Mærsk-aktierne har haft det svært i 2018 indtil nu. Fredag faldt B-aktien med 0,7 pct. til 9280 kr. Samlet set er den gået tilbage med knap 15 pct. i år.

Pandoras investorer kunne omvendt glæde sig over en stigning på 6,3 pct. til 646,80 kr. fredag, hvor forlydender om en godt sælgende smykkekollektion var med til at sende aktien i vejret.

En rundspørge, som er udarbejdet af Carnegie, viste, at flere forhandlere har meldt om, at kollektionen for foråret, der går under navnet Shine, er blevet modtaget exceptionelt godt, skrev Bloomberg News fredag.

LÆS MERE : Aktier: Kursfald i kølvandet af Wall Street

Venter på Novo-nyt

Investorerne på det danske aktiemarked vil også have blikket rettet mod nyheder fra Novo Nordisk. Det amerikanske lægemiddelagentur, FDA, ventes nemlig at komme med en tilbagemelding vedrørende en opdatering af indlægssedlen for Novos nyeste langtidsvirkende insulin, Tresiba.

Ifølge Handelsbanken kan en opdatering af indlægssedlen gøre medicinalselskabet i stand til at markedsføre produktet direkte over for forbrugerne og skabe en efterspørgselsdrevet stigning i markedsandelen.

»Og Novo har efterfølgende bekræftet gisningerne med en udmelding om, at det i tilfælde af en stærk indlægsseddel vil overveje en markedsføringskampagne for Tresiba i stil med en relancering,« skrev Handelsbanken i et notat i sidste uge.

Novo-aktien faldt 0,8 pct. til 295,85 kr. fredag.

Aktier handler uden ret til udbytte

Der er også nyheder blandt sidepapirerne mandag morgen.

Fast Ejendom Danmark har ansat Torben Schultz som ny administrerende direktør i selskabet, hvor han skal afløse Lars Frederiksen, der meldte sin afgang i december. Fredag faldt aktien 1,1 pct. til 88 kr.

Mandag fragår retten til udbytte desuden fra tre selskaber uden for C25.

Det drejer sig om Simcorp, hvor der fragår 6,5 kr. Hos Banknordik handles aktien mandag uden retten til et udbytte på 4 kr., mens Brdr. A&O Johansen handler eksklusive retten til et udbytte på 6 kr. per aktie.

Fredag lukkede Simcorp 0,6 pct. højere i 413,40 kr., Banknordik dykkede 3,9 pct. til 110 kr., mens Brd. A&O Johansens aktie faldt 0,8 pct. til 355 kr.