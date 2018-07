Aktier: Mærsk og IC Group i fokus i ventet grønt marked

Den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, har indikeret, at forhandlingerne om en aftale kan genoptages, hvilket tolkes som et positivt tegn af markedet.

I morgentimerne indikeres de store europæiske indeks at stige med 0,3 til 0,4 pct., mens der er lidt større fremgang på Asiens børser. Torsdag var der også stigninger i de tre ledende amerikanske indeks, og Nasdaq-indekset sluttede dagen i rekod.

Nye meldinger i handelskrigen - eller fra præsident Trumps besøg i Storbritannien - kan dog rykke stemningen i et sommermarked med relativt tynd omsætning

Torsdag sluttede det danske C25-indeks i 1128,50 efter en stigning på 1,2 pct.

MÆRSK FÅR SÆNKET KURSMÅLET

A.P. Møller-Mærsk får sænket sit kursmål af norske Fearnley Securities til 10.900 kr. fra 12.700 kr., der dog fortsat siger "køb" til aktien, viser data fra Bloomberg News.

Samtidig fortæller rederiet og dets 2M-partner, MSC, at der omrokeres på ruterne mellem Nordeuropa og den amerikanske østkyst, uden at der dog justeres på den samlede kapacitet.

Fredag kommer der desuden de ugentlige ratetal fra SCFI-indekset, der sidste uge viste en stort set uændret udvikling.

B-aktien steg torsdag 2,7 pct. til 7808 kr.

Ørsted kan se frem til at kæmpe i en stor udbudsrunde i delstaten New York i USA. Her vil der blive udbudt 800 megawatt havvindkraft til fjerde kvartal. Kapaciteten bliver dermed ikke fordelt over flere små udbud, som det var ventet. Ørsted har tidligere peget på stater som netop New York og New Jersey som interessante områder for havvind.

I et interview med Ritzau Finans i slutningen af juni kaldte Martin Neubert, der er direktør for havvind hos Ørsted, fravælgelsen i de første udbudsrunder USA »skuffende«, men han fortalte også, at det ikke betyder, at håbet er ude for den danske energikoncern.

»Hvis vi kan lande i USA inden for de næste 12 til 18 måneder med et storskala havvind projekt, så er vi ikke ude, og vi vil stadig være blandt 'firstmoverne'. Jeg ser ikke, at vi har en konkurrencemæssig ulempe, fordi vi ikke vandt kapacitet i den første auktion,« sagde Martin Neubert og henviste til Massachusetts-runden, som var væsentlig for udfaldet i Connecticut.

Torsdag var aktien uændret i 411,50 kr.

Royal Unibrew steg torsdag 4,2 pct. til 540 kr. på børsen, efter at bryggerikoncernen torsdag gennemførte købet af den franske lemonadevirksomhed Etablissement Geyer Fréres og opjusterede prognosen for 2018 en smule.

IC GROUP OG B&O I FOKUS UDEN FOR C25

Uden for C25 vil der være fokus på modevirksomheden IC Group, der har haft en bedre indtjening end forventet i det netop afsluttede regnskabsår.

Modekoncernen har haft lavere omkostninger i mærket Tiger of Sweden og sparet lidt på de generelle udgifter, og derfor opjusterer IC Group sin forventning til driftsmarginen, som nu ses på omkring 7 pct., hvilket er 1 pct.point højere end tidligere. Omsætningen ventes fortsat lidt lavere end i 2016/17.

Meddelelsen kom først efter børslukketid torsdag, hvor aktien sluttede 0,4 pct. højere i 158 kr.

Bang & Olufsen leverede i torsdagens årsregnskab sit første overskud i seks år. Ifølge Børsen har topchef Henrik Clausen genskabt troen på B&O, mens Berlingske fokuserer på, at koncernen udfaser varemærket B&O Play.

Aktien steg torsdag 3,9 pct. til 162 kr.