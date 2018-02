Aktier: Mærsk og Genmab dominerer bunden i rødt C25

Mærsk og Genmab trækker den største nyhedsinteresse i onsdagens danske aktiemarked, og det er på den negative måde, hvor de to rederiaktier og biotekaktien cirkler om de tre nederste pladser i C25-indekset, der hovedsageligt er påvirket af gårsdagens nyheder.

Dermed tager de en stor del af æren for, at eliteindekset ved middagstid er faldet til 1127,93 eller med 0,4 pct. i forhold til tirsdagens slutniveau.

INTET NYT ER DÅRLIGT NYT FOR MÆRSK

For Mærsk-aktierne er det fortsat tirsdagens kapitalmarkedsdag, der spøger. B-aktien falder 2,4 pct. til 10.315 kr. i fortsættelse af tirsdagens fald på 3,1 pct.

Men så må bunden også være ved at være nået, mener chefaktiehandler i Danske Bank Mads Zink.

»Nu er den faldet 5 pct. på det, og det er måske for meget. Normalt har vi set, at der ligger en bund i aktien her mellem 10.000 og 10.300, så mon ikke den får lidt støtte på det niveau igen.«

Ifølge Mads Zink skal den aktuelle nedtur for aktien forklares med fraværet af nyheder på kapitalmarkedsdagen.

»Jeg tror, at der var nogle, der havde sat snuden op efter lidt vigtigere nyheder. Men der var ikke rigtig nogen, og det er skuffelsen over det, der trækker aktien ned. Du ser ofte, at der er nogle, der køber ind op til kapitalmarkedsdagen, fordi de tror, at det kommer nogle spændende nyheder, som kan sende aktien op. Det gør der så ikke, og så skal de sælge igen,« forklare Mads Zink.

Onsdag morgen er det kommet frem, at Credit Suisse har sænket sit kursmål for Mærsk-aktien til 14.238 kr. fra 14.652. Men det ændrer ikke på anbefalingen outperform.

DNB gentager desuden »køb«, men har ligeledes sænket kursmålet til 12.900 kr. fra 13.200 kr. efter kapitalmarkedsdagen.

SKUFFENDE SALGSTAL FOR GENMAB

Genmab er med i bunden med at fald på 2,2 pct. til 1027 kr., efter at der efter børslukketid tirsdag kom tal for salget af selskabets kræftmiddel Darzalex. Det steg i januar med 6,2 pct. i USA til 93,2 mio. dollar - en fremgang fra 87,8 mio. dollar i december ifølge Symphony Health, som har estimeret salget til blandt andet hospitaler og lægeklinikker.

»Genmab trækker lidt opmærksomhed. Der var nogle Darzalex-tal ude i går, som var lidt under det ventede, og det er derfor, den falder i dag,« konstaterer Mads Zink.

Han ser nu frem til regnskabstal fra biotekselskabet, som ventes after danske børslukketid onsdag aften.

JYSKE BANK I REVANCHE

I toppen af eliteindekset hersker onsdag middag Jyske Bank med et plus på 2,0 pct. til 350,10 kr.

Banken kom tirsdag morgen med et regnskab, der ifølge Mads Zink stort set var som ventet, men ikke desto mindre fik aktien til at falde 1,8 pct.

Med til nyhedsbilledet hører, at SEB har løftet kursmålet for Jyske Bank til 390 kr. fra 385 kr., mens JPMorgan omvendt har sænket sit kursmål for aktien til 370 kr. fra 380 kr. og fastholder neutral.

Østeds aktien stiger 0,7 pct. til 338,20 kr. Selskabet bekræftede tirsdag, at der er »eksklusive drøftelser« om et delvist frasalg af 50 pct. af havvindmølleparken Hornsea 1.

»Det er stadigvæk oplysninger om den der »farmdown« - salget af andel af Hornsea 1, der får aktien til at stige,« konstaterer han.

Sydbank var også regnskabsaktuel tirsdag, og SEB har siden sænket sin anbefaling til »sælg« fra »hold« og kursmålet er reduceret til 243 kr. fra 260 kr. Den opdatering kom dog allerede tirsdag.

Aktien falder 1,7 pct. til 238,80 kr.

LÆS MERE : Aktier: Mærsk trækker C25 i rødt med nyt fra kapitalmarkedsdag

VESTAS FALDER TRODS NY ORDRE

Vestas-aktien ligger onsdag middag 1,3 pct. lavere i 441 kr. efter stigningen på 4 pct. tirsdag, da der kom opløftende prismeldinger fra en tysk vindauktion.

Den positive nyhed er onsdag formiddag fulgt op med oplysning om bestilling af vindmøller med en samlet kapacitet på 57 megawatt (MW) til et projekt i Italien fra energiselskabet E.On.

Storbanken HSBC har dertil hævet anbefalingen af aktien til hold fra reducer og kursmålet til 420 kr. fra 385 kr.

Modsat har amerikanske JPMorgan sænket sit kursmål for aktien til 485 kr. fra 510 kr., mens anbefalingen "outperform" bliver gentaget ifølge data fra Bloomberg News.

LÆS MERE : Aktier: Mærsk tager vand ind mens strategien præsenteres

SIMCORP og SALLING

Uden for C25 falder Simcorp med 2,2 pct. til 404,20 kr. efter stigningen på 12,2 pct. tirsdag, da selskabet offentliggjorde et stærkt årsregnskab.

Efter regnskabet har Handelsbanken hævet kursmålet for aktien til 445 kr. fra 415 kr. Anbefalingen er fortsat »akkumuler«. Carnegie har efterfølgende hævet sit kursmål til 415 kr. fra 380 kr., og ABG har hævet sit kursmål til 410 kr. fra 385 kr.

Salling Bank kom onsdag morgen med regnskab for 2017. Det viste en basisindtjening på 46,4 mio. kr. mod 55,5 mio. kr. i samme periode året før. Aktien falder 1,4 pct. til 220.

Senere på dagen kommer der desuden regnskaber fra Møns Bank, Lollands Bank og Kreditbanken.