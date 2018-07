Aktier: Mærsk og C25 red med på den positive bølge

Stemningen vendte - igen - på de globale finansmarkeder, og sammen med en opgraderet anbefaling fra Goldman Sachs trak det torsdag Mærsk-aktierne mod toppen af C25-indekset.

Her konkurrerede de med Royal Unibrew, William Demant og Ambu om den øverste plads, og Ambu trak det længste strå.

Efter onsdagens nedtur - foranlediget af en eskalering af handelsstridighederne mellem USA og Kina med præsident Donald Trumps annoncering af importtold på kinesiske varer for yderligere 200 mia. dollar - sluttede det danske eliteindeks torsdagens handel i 1.128,50 efter en stigning på 1,2 pct.

Mere ro på fronten

»Der er lidt mere ro på fronten i dag, efter at handelskrigen blev intensiveret i går. Der er helt klart forhåbninger om, at der kommer nogle forhandlinger, så det ikke går helt så galt,« mener afdelingsdirektør i Sydbank, Ole Kjær Jensen.

Mærsk-aktien trak godt op.

»Den fik jo en opjustering af Goldman Sachs, og den får også en stigning, fordi der er lidt mere ro på. Men Goldman Sachs' opjustering er med til at give den et ekstra spark opad,« vurderer Ole Kjær Jensen.

Goldman Sachs løftede sin anbefaling af Mærsk til »køb« fra »neutral«, men sænkede samtidig kursmålet til 9.500 kr. fra 10.300 kr. Det amerikanske finanshus har ikke store forhåbninger til halvårsregnskabet fra rederiet men ser frem mod lavere enhedsomkostninger i andet halvår samt bedre kontrol over udbuddet af skibskapacitet i branchen som helhed, som kan hjælpe med at få fragtraterne op på bedre niveauer.

Mærsks B-aktie steg 2,7 pct. til 7.808 kr.

Royal Unibrew opjusterede

Men i toppen af C25-indekset lå også Royal Unibrew med en stigning på 4,2 pct. til 540 kr. Torsdag morgen oplyste bryggeriet, at det har gennemført købet af den franske virksomhed Etablissements Geyer Frères og i den anledning opjusteret sine forventninger til indeværende regnskabsår. Unibrew ser nu en omsætning på 6.900-7.100 mio. kr. mod tidligere 6.800-7.000 mio. kr. Samtidig ventes driftsoverskuddet (EBIT) at lande på 1.200-1.275 mio. kr. mod en tidligere prognose på 1.190-1.265 mio. kr.

Desuden har Nykredit indledt dækning af aktien med anbefalingen »køb«.

»Vi anser samlet set Royal Unibrew for på nuværende tidspunkt at være et ultrasolidt selskab med en solid ledelse, der har udstukket en fast og ambitiøs strategi for fremtiden, som vi tror, at man kan levere,« lyder anbefalingen fra chefanalytiker Ricky Steen Rasmussen i Nykredit.

William Demant og Ambu blandede sig også i topopgøret med plusser på henholdsvis 4,0 pct. til 288,20 kr. og 4,6 pct. til 228,40 kr. uden selskabsspecifik forklaring.

Op og ned med Pandora

Tæt på bunden af C25 landede Pandora med et fald på 0,3 pct. til 441 kr. efter onsdagens påfaldende løft på 6,6 pct. Begge bevægelser er sket uden selskabsspecifikt nyt.

»I går så vi markant, udenlandsk køb i aktien. Men hvad baggrunden var, for at den skulle ligge så stærkt, det ved jeg ikke. Måske var det en form for afdækning af shortpositioner. Men hvorfor den i dag så skal falde - det er næsten lige så uforklarligt. Men det er udlandet, der sælger,« konstaterer Ole Kjær Jensen fra Sydbank.

Genmab i tysk partnerskab

Genmab oplyste om et strategisk partnerskab med tyske Immatic om udvikling af immunterapi. Immatic modtager her og nu 54 mio. dollar af Genmab, mens der på sigt kan blive udbetalt et større beløb i milepælsbetalinger og royalties. Genmab-aktien steg 2,6 pct. til 1.082,50 kr.

I relation til Danske Bank og Nordea kom der branchenyt fra norske DNB, der i regnskabet for andet kvartal kunne fremvise en bundlinje stort set på linje med analytikernes forventninger. Danske Bank-aktien sluttede 0,6 pct. højere i 195,05 kr., mens Nordea-aktien faldt 0,2 pct. til 61,86 kr.

Midt i C25 blev Vestas-aktien løftet 0,5 pct. til 390,50 kr. Vestas oplyste torsdag formiddag om en ordre på 112 megawatt til Australien samt en på 69 megawatt til Serbien.

Uden for eliteindekset kom der et positivt regnskab for 2017/18 fra Bang & Olufsen, som i fjerde kvartal voksede på både top- og bundlinje sammenlignet med samme periode året før. Samtidig kom selskabet med langsigtede forventninger og annoncering af tilbagekøb af egne aktier for 485 mio. kr. Det var hele tre ting på én gang, som fornøjede investorerne, der sendte aktien 3,9 pct. højere i 162 kr.

Frontalangreb på SAS

SAS-konkurrenten Norwegians regnskab for første kvartal landede en del bedre end ventet på indtjeningen takket være faldende omkostninger. Den norske lavprisrival oplyste samtidigt, at selskabet vil etablere en base for langdistanceruter i København.

»Det er et frontalangreb på SAS' tunge bastion på langdistanceruterne i København. Men det er meget logisk, når man ser, hvor stor Norwegians langdistancenetværk- og forretning er,« siger chefanalytiker i Sydbank, Jacob Pedersen.

SAS-aktien reagerede med et fald på 0,3 pct. til 12,12 kr.

NKT tabte kartelanke

I eftermiddagstimerne kom det frem, at NKT og ti andre kabelproducenter har tabt en ankesag om en samlet kartelbøde på 302 mio. euro (2,25 mia. kr.), de blev idømt i 2014. Det skriver Bloomberg News. NKTs andel af bøden var kun 3,9 mio. euro, svarende til 1,3 pct. eller cirka 29 mio. kr., som selskabet betalte tilbage i 2014. Industriaktien lukkede 5,5 pct. højere i 158,90 kr.

Og til Tryg var der opmærksomhed fra den italienske bank Mediobanca, som ifølge Bloomberg Newshar sænkede anbefalingen til »underperform« fra »neutral« og reducerede kursmålet for aktien med 3 kr. til 152 kr. Tryg steg alligevel 0,3 pct. til 155 kr.

/ritzau/FINANS