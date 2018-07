Aktier: Mærsk og C25 går lidt i rødt efter handelskrigens start

Efter 15 minutters handel ligger det danske eliteindeks 0,1 pct. lavere i 1092,71.

De første reaktioner på den igangsatte handelskrig mellem USA og Kina har ellers ikke bremset appetitten på aktier i Asien og resten af Europa, hvor de fleste indeks ligger til fremgang.

USA indførte som ventet fredag morgen sine nye toldsatser på udvalgte kinesiske varer, og Kina svarede prompte igen. Den kinesiske regering kalder USA's træk for "mobning" og beskriver det som starten på "den største handelskrig i økonomisk historie". Men iagttagere har også spottet forsonende toner i den kinesiske udtalelse.

MÆRSK GÅET I BAK

Mærsk-investorerne ser ud til at fortsat være skræmt af handelskrigens potentielle effekt på det fragtmarked, der er så afgørende for rederiets indtjening.

Mærsks bundlinje er i forvejen under pres fra et marked med for mange skibe og for lidt gang i handelen, og ifølge en analyse fra Jefferies vil der være et nyt underskud på driften i rederiets regnskab for andet kvartal, inden forretningsklimaet sandsynligvis bliver bedre i andet halvår.

Jefferies skruer ned for Mærsk-udsigterne og sænker sit kursmål til 11.500 kr. Det er dog fortsat langt over den aktuelle kurs, og anbefalingen hedder dermed stadig "køb". Også finanshuset Kepler sænker sit kursmål for Mærsk - her hedder det nu 12.000 kr.

Mærsk B-aktien falder 0,5 pct. til 7696 kr.

DSV er en anden aktie, hvis forretning kan blive påvirket af handelskrigen. Den er faldet med knap 10 pct. over de seneste tre uger, men holder fredag stand i den tidlige handel og ligger uændret i 506,40 kr.

DANSKE I VÆLTEN

Danske Banks hvidvasksag fortsætter med at trække negativ omtale til banken, og presset stiger for en grundig og uvildig undersøgelse af bankens handlinger i forbindelse med den spegede sag. Bankens aktie er faldet knap 5 pct. til 192,20 kr. oven på de seneste afsløringer i Berlingske, og ifølge Credit Suisse kan sagen risikere at udløse en bøde på op mod 3,7 mia. kr.

Den svenske bank SEB har desuden sænket sit kursmål for Danske til 251 kr. fra 287 kr., viser data fra Bloomberg. Anbefalingen er dog, ligesom hos Credit Suisse, fortsat "køb".

I den tidlige handel er Danske Bank med i bunden af C25 med et nyt fald - foreløbig på 1,4 pct. til 189,45 kr.

Luftfartsselskabet SAS afslører klokken 11 den seneste udvikling i passagertrafikken. Torsdag kom Norwegian med de tilsvarende tal og viste fortsat høj vækst, men med pres på billetpriserne.

WILLIAM OG UNIBREW TIL TOPS

William Demant Holding indtager til gengæld topplaceringen i C25 med et soloridt på 3,1 pct. til kurs 263,40.

Næstbedste stigning går til Royal Unibrew, der fredag morgen har afsløret, at det er tæt på at købe en fransk virksomhed, der producerer læskedrikke og sælger dem på hjemmemarkedet og i USA. Købet er af mindre størrelse og omsætter for omkring 290 mio. kr. om året, men inspirerer alligevel til en stigning på 1,4 pct. til Unibrew-aktien, der nu koster 509 kr.

Fredag eftermiddag vil mange holde øje med den amerikanske jobrapport for juni. Her er forventningen ifølge Bloombergs estimater, at der blev skabt 195.000 nye arbejdspladser uden for landbruget, og at arbejdsløsheden holder sig på 3,8 pct. Samtidig ventes den gennemsnitlige timeløn at være steget 2,8 pct. i forhold til juni 2017.