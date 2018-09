Aktier: Mærsk kan rammes af handelstrusler i uændret marked

- På kort sigt ser vi ikke nogen lempelser i handelsretorikken fra Trump, og investorernes bekymring er derfor berettiget. Som vi ser det, bruger Trump handelstruslerne til at forsøge at sikre republikansk flertal i kongressen ved midtvejsvalget den 6. november, skriver chefanalytiker i Jyske Bank Tina Winther Frandsen.

Det danske rederi Mærsk er netop følsom over for Trumps retorik på handelsområdet, hvor frygt for handelskrig kan påvirke fragt markedet. Rederiet endte da også som taber i C25-indekset på markedet fredag, hvor B-aktien faldt 1,7 pct. i 9912 kr.

En vigende samhandel mellem de store økonomier kan ramme Mærsk Line hårdt, og det er på trods af stigende fragtrater på Asien-Europa-ruterne.

De europæiske aktiemarkeder endte også med røde tal fredag, og den tyske DAX-future ligger mandag morgen med et marginalt fald på 0,3 pct. De amerikanske futures peger på et uændret marked med både røde og grønne tal, mens de asiatiske markeder overvejende er farvet røde.

VESTAS FÅR SÆNKET ANBEFALINGEN

Den norske bank DNB Markets har sænket sin anbefaling til Vestas aktien fra "køb" til "hold". Samtidig sænker analytiker Eivind Sars Veddeng sit kursmål for aktien i Vestas med 20 kr. til 470 kr. fra 490 kr.

Den norske bank har ellers haft en købsanbefaling af aktien i Vestas siden starten af februar i år, da aktien blev handlet i 422,30 kr. Vestas-aktien steg fredag 0,2 pct. i 447,5 kr.

Hos Glunz og Jensen har indkøbschef Morten Eriksen solgt aktier for en samlet værdi på 447.900 kr.

Aktierne er solgt til kurs 60 kr. og samlet for 447.900 kr. Glunz og Jensen-aktien lukkede fredag 3,4 pct. højere i 60,50 kr. efter et fald på 15,8 pct. torsdag i forbindelse med en nedjustering af forventningerne.

NKT FIK SAT PEN PÅ PAPIR I AFTALE MED INNOGY

Lige inden det danske marked lukkede fredag blev det offentliggjort at NKT har indgået en aftale med Innogy om at levere havmøllekabler til vindmølleparken Triton Knoll ud for Storbritanniens kyst.

Ordren har en værdi på 115 mio. euro - eller 875 mio. kr. - i markedspriser, svarende til 96 mio. euro i standard metalpriser, oplyste NKT, som skal levere kablerne i fjerde kvartal af 2019 og andet kvartal af 2020.

NKT lukkede handlen 2,1 pct. højere i 164,10 kr.

Parken Sport og Entertainment gennemførte sit salg af fitnesskæden Fitness DK efter børslukketid fredag.

Parken lukkede handlen 5,13 pct. højere i 90.20 kr.

Der er ingen regnskaber mandag.