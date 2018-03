Aktier: Mærsk kan komme i fokus i blandet start

Det danske C25-indeks lukkede onsdag med et fald på 0,4 pct. til 1128,92 efter en dag, der ellers længe pegede i den modsatte retning.

I USA lukkede de tre ledende aktieindeks med fald på 0,2 til 1 pct., mens handlen i Asien peger op og ned. Futures for de amerikanske indeks stiger dog torsdag morgen mellem 0,1 pct. og 0,4 pct.

MÆRSK FÅR SÆNKET KURSMÅL GEVALDIGT

Finanshuset Kepler Chevreux har sænket kursmålet for aktien i A.P. Møller-Mærsk til 13.200 kr. fra 15.200 kr.

Anbefalingen "køb" fastholdes, viser data fra Bloomberg News.

Torsdag kommer der desuden regnskab for fjerde kvartal fra konkurrenten DP World.

Onsdag sluttede Mærsks B-aktie 0,2 pct. lavere i 9386 kr.

Vestas kan også se frem til konkurrentnyt i form af et regnskab for fjerde kvartal fra tyske Senvion.

Den danske vindmølleproducent steg onsdag med 2,64 pct. til 439,90 kr.

EN RÆKKE REGNSKABER UDENFOR C25

Orphazyme har torsdag morgen offentliggjort regnskab for 2017, der viste et nettounderskud på 126,2 mio. kr. mod 57,9 mio. kr. året før. Dermed rammer selskabet indenfor sine forventninger, der lød på et nettounderskud på 125-135 mio.kr. Orphazyme venter i 2018 et driftsunderskud på 245-275 mio. kr.

Aktien steg 0,1 pct. til 71,20 kr. i onsdagens handel.

Også Columbus og Andersen & Martini offentliggør regnskaber for fjerde kvartal, mens Egetæpper offentliggør sit regnskab for tredje kvartal.

It-virksomheden Columbus, der blandt andet udvikler ERP-systemer, venter i 2017 en omsætning på cirka 1,35 mia. kr. samt et driftsresultat (EBITDA) i niveauet 150 mio. kr.

Columbus faldt 0,1 pct. til 14,90 kr. onsdag.

Bilforhandleren Andersen & Martini venter i 2017 et resultat før skat i størrelsesordenen 65-75 mio. kr.

Aktien lå uændret i 58,50 onsdag.

Egetæpper venter i regnskabsåret 2017/8 en omsætning på 1150-1225 mio. kr. samt pengestrømme fra driftsaktivitet på 65-75 mio. kr. Desuden venter selskabet en EBIT-margin på 7-8 pct. Tæppeforhandleren faldt 2,3 pct. til 260 kr. onsdag.

UDBYTTE PÅ VEJ

Torsdag fragår der desuden udbytte fra Carlsberg og Pandora på henholdsvis kr. 16 og 9 kr.

Carlsberg faldt onsdag 1,3 pct. til 723,80 kr. Ligeledes faldt smykkeaktien også 1,3 pct. og lukkede i 596 kr.

Fra tre banker udenfor C25 fragår der også udbytte. Der er tale om 11,31 kr. fra Sydbank, 5 kr. fra Jutlander Bank., mens udbyttet fra Djurslands Bank lyder på 7 kr.

Sydbank faldt 1,8 pct. til 236 kr., Djurslands Bank steg 0,8 pct. til 240 kr., og Jutlander Bank steg 1,9 pct. til 214 kr.