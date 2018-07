Aktier: Mærsk kan igen vente opmærksomhed i stigende marked

Investorernes opmærksomhed kan blandt andet blive rettet mod A.P. Møller-Mærsk, der er faldet otte dage i træk, og mod Jyske Bank, der holder ekstraordinær generalforsamling.

Mandag bredte sig en negativ tendens over de europæiske aktiemarkeder, hvor både det engelske, tyske, franske og danske marked faldt. Det danske eliteindeks, C25, sluttede med et fald på 0,7 pct. til 1089,9.

Tirsdag morgen, inden de europæiske børser åbner, peger de amerikanske aktiefutures omvendt på en positiv åbning, da de handles med små plusser. Mandag var USA præget af stigninger, da de tre ledende indeks steg mellem 0,2-0,8 pct. Også den britiske FTSE-100 future peger 0,3 pct. op., og Dax-futuren stiger 0,6 pct. en times tid før dansk handelsstart.

Markedsdeltagerne kan også notere sig et kompromis i den tyske koalitionsregering mellem CSU og CDU, hvor parterne er blevet enige om en aftale på flygtninge- og migrationsområdet. Aftalen reducerer frygten for et tysk regeringssammenbrud.

JYSKE BANK HOLDER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

På selskabsfronten er der i Silkeborg ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank, hvor aktionærerne mødes med bankens ledelse, og målet er at få godkendt en ekstraordinær udbyttebetaling på 500 mio. kr. Jyske Bank-aktien lukkede mandag med et fald på 0,3 pct. til 349 kr.

Tirsdag kan der atter komme fokus på Lundbeck, der mandag offentliggjorde navnet på sin nye administrerende direktør, og tirsdag morgen er netop den nyhed på de fleste forsider i danske erhvervsmedier.

Medicinalvirksomheden fandt en afløser for den tidligere topchef Kåre Schultz i form af 56-årige Deborah Dunsire, der kommer fra en stilling som administrerende direktør hos det amerikanske biotekselskab Xtuit Pharmaceuticals. Amerikaneren tiltræder sin nye stilling i september - præcis et år efter, at Kåre Schultz meldte sin afgang.

Det blev dog ikke modtaget med jubel blandt aktionærerne, der mandag sendte Luncbeck i bunden af C25 indekset med et fald på 3,1 pct. til 434,30 kr.

MÆRSK MED FALD I OTTE DAGE I STREG

Der kan fortsat komme opmærksomhed på A.P. Møller-Mærsk, da det er et af de selskaber, der bliver ramt mest på kursen, når handelsspændingerne mellem USA og Kina og Europa sætter en dæmper på risikolysten.

Mærsks B-aktie er de seneste 30 dage faldet over 21 pct. Her har det dog også spillet ind, af konkurrenten Hapag-Lloyd har nedjusteret forventningerne til 2018 grundet stigende priser på brændstof, der trykker indtjeningen i det tyske selskab.

De seneste otte dage har Mærsk B-aktien noteret sig et fald, og senest mandag faldt aktien 0,6 pct. til 7900 kr.

Også DSV bliver ramt hårdt af handelsspændingerne. DSV-aktien står noteret for langt flere endagsfald end stigninger de seneste 10 handelsdage, hvor aktien kun har lukket med gevinst to gange. Mandag var ingen undtagelse. Aktien faldt 1,2 pct. til 509,40 kr.

Modsat gik det for ingredienskoncernen Chr. Hansen. Aktien var mandagens topscorer i C25, hvilket en børsmægler over for Ritzau Finans tilskrev aktiens defensive karakter - og tilflugtsmål i tider med uro. Chr. Hansen-aktien steg 2,4 pct. til 603,60 kr.