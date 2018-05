Aktier: Mærsk indtager C25-top og Bavarian bund

Det danske aktiemarked ser ud til at slutte ugen i fin form. Fredag er det med Mærsk i toppen efter godt ratenyt, mens Bavarian danner agterlanterne. Torsdagens prygelknabe efter nedjustering af Carnegie, Pandora, holder sig lige i plus.

Den danske eliteindeks C25 ligger med en moderat stigning på 0,8 pct. til 1138,04. C25 spejler dermed i store træk udviklingen på de andre europæisk markeder, hvor Italien dog er en undtagelse.

- Den generelt positive tendens tilskriver jeg, at Nordkorea reagerer diplomatisk på Trumps aflysning af topmødet mellem de to lande 12. juni, siger senioraktiehandler i Sydbank Christian Thatje til Ritzau Finans.

MÆRSK LØFTET AF RATENYT

A.P. Møller-Mærsk har placeret sig i den gode ende af indekset, da B-aktien stiger 1,4 pct. til 9532 kr. kun overgået af GN Store Nord.

Nye ratetal fra Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) viser fredag, at raterne for fragt af containere på de store shippingruter i verden steg med 1,3 pct. i den forgangne uge efter fald i sidste uge.

- Der er langt mellem de gode nyheder, men når der så kommer en, som i dag, så reagerer aktien positivt, siger Christian Thatje og påpeger også at aktien er faldet meget siden regnskabet.

Umiddelbart ser han ikke en forklaring på GN Store Nords kursstigning, men påpeger, at kollegaen Sonova lå godt torsdag, hvor aktien steg 4,2 pct. og fredag formiddag ligger aktien der op med 1,7 pct.

GN Store Nord-aktien stiger 2 pct. til 245,40 kr. William Demant stiger 1,3 pct. til 233,80 kr.

I bunden ligger Bavarian Nordic med et fald på 2,9 pct. til 203,20 kr.

- Det er udlandet, der storsælger fredag, påpeger Sydbank-aktierådgiveren.

SIMCORP LØFTET AF GOLDMAN

Uden for C25 stiger aktierne i Simcorp med 5,1 pct. til 525,40 kr. Aktien er i år steget mere end 40 pct. Og siden regnskabet for første kvartal for en uge siden er aktien steget knap 14 pct.

Den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs hæver kursmålet for Simcorp-aktien til 600 kr. fra 475 kr. i kølvandet af sidste uges regnskab fra softwareselskabet. Kursmålet på 600 kr. er det højeste blandt de syv analytikere, der har oplyst deres kursmål til Bloomberg News.

DAB OP EFTER OPJUSTERING

DAB, der leverede regnskab i onsdag, opjusterer forventningerne markant fredag og stiger 5,1 pct. til 4,50 kr.

Det er udviklingen på nedskrivninger og afkast på værdipapirer, der har været bedre end ventet, og det fører til en opjustering af forventningerne. DAB venter nu et overskud før skat på 110-150 mio. kr., hvor der tidligere var spået et plus på 50-110 mio. kr. Banken venter fortsat en basisindtjening på 130-170 mio. kr.

Pandora, der fik kurssmæk torsdag efter en nedjustering af anbefalingen til "sælg" af Carnegie, holder sig lige i plus fredag. Aktien stiger 0,6 pct. til 499,70 kr.

Carnegies skuffelse over Pandora s udvikling på det kinesiske marked, som torsdag fik finanshuset til at sænke både anbefaling og kursmål af smykkeselskabet, bliver delt af flere analytikere. Men de selv samme analytikere, som til daglig følger udviklingen i Pandora, vurderer dog også, at der stadig er potentiale at hente for den danske smykkevirksomhed østpå. Det skriver Børsen.

REGNSKAB OG OPJUSTERING

Fredagens eneste danske regnskab i kalenderen kommer fra Brdr. A & O Johansen, der fremlægger tal for første kvartal.

Byggevaregrossisten venter for hele året et resultat før skat på i niveauet 144-155 mio. kr. Før regnskabet stiger aktien 1,5 pct. til 349 kr.