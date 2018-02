Aktier: Mærsk i fokus i ventet positiv åbning

I USA fordampede lidt af fremgangen i S&P 500-indekset godt nok fredag efter dansk børslukketid, men S&P 500-futuren stiger mandag morgen med 0,3 pct. og alt i alt tegner det til endnu en fin aktiedag i København.

Om ikke andet kan investorerne varme sig ved, at sidste uge var den bedste i fem år for Wall Street, der har lukket mandag på grund af Presidents Day.

Herhjemme steg C25-indekset fredag med 1,8 pct. til 1142,49 og samlet for ugen revancherede indekset sig dermed med 5,0 pct. oven på nedturen på 5,5 pct. over de foregående to uger.

»Europæiske aktier åbner i plus ovenpå en uge i plus på aktiesiden, med et S&P 500 indeks der oplevede de højeste stigninger i godt fem år over ugen. Aktier fra Fjernøsten handler i positivt territorium, og mens både kinesiske og amerikanske børser holder lukket i dag, kan man forventeligt se frem til rolig sejlads i dagens løb.«

»Her til morgen har der også været opløftende data fra Japan, hvor eksporten overraskede positivt, primært drevet af landets største samhandelspartner Kina, som er oppe med over 30 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år,« skriver seniorstrateg Andreas Østerheden fra Nordea i en kommentar.

Herhjemme kan de komme noget fokus på Mærsk forud for selskabets kapitalmarkedsdag tirsdag. Den begivenhed omtaler dagbladet Børsen som en eksamen for Mærsks topchef, Søren Skou, efter at selskabets aktie har udviklet sig næsten fladt over de seneste ti år.

Fredag steg Mærsk-aktien dog 2,7 pct. til 10.840 kr.

Jyske Bank og Sydbank kan også få lidt opmærksomhed op til tirsdagens årsregnskaber. Sydbanks regnskab vil ifølge investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet vise en egenkapitalforrentning solidt i tocifret terræn, og at en betydelig del af overskuddet tilbageføres til investorerne.

»Anderledes ser det ud for Jyske Bank, som mangler at bevise overfor investorerne, at de for alvor tænker på dem,« skriver Per Hansen i en kommentar og vil i forbindelse med regnskabet kigge efter, om banken har en plan for at forbedre sin profitabilitet.

Jyske Banks aktie steg fredag 1,6 pct. til 350,20 kr., og Sydbanks endte 1,7 pct. højere i 257,60 kr.

Æggebakkevirksomheden Hartmann kom søndag med en trist meddelelse om, at administrerende direktør Ulrik Kolding Hartvig er død efter en cykelulykke. Finansdirektør Marianne Rørslev Bock er udnævnt til konstitueret administrerende direktør og vil varetage den daglige ledelse i den kommende tid.

Hartmann-aktien faldt fredag 0,9 pct. til 325 kr.

Eneste regnskab, der er planlagt til mandag, er fra Jutlander Bank, der fredag lukkede uændret i 214 kr.