Aktier: Mærsk i bølgegang efter intensivering af handelskrigen

USA har meldt ud, at landet til september eller senere vil indføre en ny omgang told på flere kinesiske varer - nu til en værdi af 200 mia. dollar. Kina svarede kort efter igen og oplyste, at landet vil »tage de nødvendige modforanstaltninger«.

»Den eskalering af handelskrigen tynger selvfølgelig markederne. Der er ikke noget, der tyder på, at der kommer en løsning lige med det samme. Der er måske slet ikke forhandlinger i gang - i hvert fald ikke, forhandlinger, der går godt,« siger børsmægler Nikolaj Holmsgaard fra ABG Sundal Collier om de nedtrykte børser.

I Danmark falder C25-indekset 0,8 pct. til 1111,9 og klarer sig dermed en anelse bedre end i Europa, hvor de fleste toneangivende indeks er gået i rødt med mere end 1 pct.

MÆRSK HELT I BUND

A.P. Møller-Mærsk dumper igen ned i bunden af eliteindekset med et fald på 2,8 pct. til 7576 kr. for B-aktien. Transport- og logistikselskabet er et af de danske selskaber, der bliver mest ramt af yderligere forværring af handelsstridighederne mellem Kina og USA, da det kan blive påvirket af ændringer i de globale handelsmønstre.

»Det er som vi har set før. Hver gang, der kommer noget nyt i handelskrigen, så får den ekstra klø, fordi det trods alt er samhandel, Mærsk lever af,« siger Nikolaj Holmsgaard.

Det samme - men i lidt mindre skala - gælder for transportfirmaet DSV, hvor aktien dykker 2,0 pct. til 502,60 kr.

TRYG I TOP

Forsikringsselskabet Tryg leverede tirsdag et flot regnskab for andet kvartal, hvis man blot ser på forsikringsdriften. Den var nemlig bedre end ventet.

Et skidt investeringsresultat trak dog bundlinjen ned under det ventede i kvartalet, og tirsdag holdt det aktien lidt tilbage.

Onsdag er Tryg-aktien tynget af, at den handles uden retten til et udbytte på 1,65 kr. Alligevel er aktien med i toppen af det negative C25 med en flad kursudvikling, så den fortsat koster 153,50 kr.

FEM REKORDER I C25

Tirsdag bød også på hele fem kursrekorder i C25-indekset. Den ene gik til William Demant, der fik opmærksomhed fra Bank of America, som indledte dækning af selskabet med en varm købsanbefaling, men onsdag er stemningen mere negativ, da aktien falder 1,0 pct. til 275,20 kr.

De øvrige fire aktier, der satte rekord, var Carlsberg, Coloplast, GN og Royal Unibrew. Coloplast og GN fik opmærksomhed fra analytikere, mens bryggeriaktierne steg uden selskabsspecifikt nyt.

Også Carlsberg og GN falder tilbage onsdag, mens Unibrew og Coloplast lægger sig i den pæne ende af C25 med små eller ingen kursfald.

Eliteindekset toppes af Pandora, der stiger 1,0 pct., uden at der i nyhedsstrømmen kan findes særlig anledning til den kursudvikling.

Uden for eliteindekset falder Bang & Olufsen 0,4 pct. til 152,40 kr. Onsdag er sidste dag for investorerne til at positionere sig op til B&O's årsregnskab, der kommer torsdag morgen. Bang & Olufsen venter for 2017/2018 en omsætningsvækst på 10 pct. og et EBITDAC-resultat i niveauet 8-10 pct.

Københavns Lufthavne har afleveret trafikstatistik for juni, og den viste - som det ofte er tilfældet - rekordmange rejsende, nemlig 2.943.654 passagerer. KBHL-aktien stiger 0,7 pct. til 5680 kr.