Aktier: Mærsk holder eliteindeks i plus på afventede dag

»Mærsk har været inde i en grim kursmæssig periode, og i går kom der lidt usikkerhed ind over, da det sagde "farvel og tak" til finansdirektøren. Det har skabt tvivl om, hvad der sker - men det skal nok tolkes som, at man ønsker en anden profil på posten,« siger Martin Munk, senioraktierådgiver i Jyske Bank, til Ritzau Finans.

Onsdag har A.P. Møller-Mærsk fået løftet anbefalingen af aktien til "køb" fra "hold" af analysehuset Morningstar. Kursmålet fastholdes på 11.400 kr. Og mens Mærsks B-aktie faldt med 1,6 pct. tirsdag, har den onsdag medvind i sejlene med en stigning på 1,1 pct. til 9412 kr. Det giver aktien en plads i toppen af C25, hvor kun høreapparatkoncernen William Demant overgår det plus med en stigning på 1,2 pct. til 232,80 kr. Aktien stiger uden selskabsspecifikke nyheder.

I bunden af indekset ligger FLSmidth med et fald på 1,1 pct. til 397,20 kr. - også uden egentligt nyt.

»Det er et lidt afventede marked i dag. Og det hænger sammen med den nye mand i chefstolen hos Federal Reserve, Jerome Powell. Det er ventet i markedet, at en rentestigning fra den amerikanske centralbank er i skabet, så det er mere retorikken fra den nye chef, der ventes på,« siger Martin Munk.

»Powell har været lidt mere høgeagtige i sine udtalelser end den tidligere chef, Janet Yellen. Så det er interessant, hvad han kommer til at sige om antallet af rentestigninger i år og til næste år på mødet,« siger senioraktiestrategen.

Forventningen i markedet er, at centralbanken vil hæve den ledende rente med 25 basispoint til intervallet 1,50-1,75 pct. Det store spørgsmål er så, om bankens beslutningstagere fortsat vil signalere, at der kommer i alt tre renteforhøjelser i år, eller om de - som dele af markedet forudser - vil skrue op til fire renteforhøjelser.

TILLID TIL GENMAB

Genmab ligger onsdag middag uændret i 1270 kr., efter at have været både oppe og nede i takt med at markedet har fordøjet nye amerikanske salgstal for selskabets kræftmiddel Darzalex, som faldt en anelse på månedsbasis i februar.

Salget opgøres til 90,2 mio. dollar mod 93,3 mio. dollar i januar, viser tal fra Symphony Health Solutions, SHS, som har estimeret salget til blandt andet hospitaler og lægeklinikker.

»Man skal huske, at der blandt andet skal justeres for de færre dage i februar, når man ser på tallet i forhold til januar. Samtidig ligger det indenfor det, Genmab selv har meldt ud for 2018. Og selskabets forventninger viste sig at holde stik sidste år, og det giver lidt tillid til selskabet,« siger Martin Munk.

Korrigerer man ifølge Sydbank for de færre »klinikdage«, viser Darzalex-salget en underliggende fremgang på 7 pct. i februar forhold til januar.

OPJUSTEREDE BANKFORVENTNINGER LØFTER KURSERNE

En række banker har løftet forventningerne til 2018, efter at bestyrelsen Bankinvest-koncernen har indført en ny værdiansættelsesmodel, der gør værdien af aktierne i BI Holding mere værd. Det betyder en markant opskrivning af værdien af ejerbankernes aktier.

Den nye værdiansættelsesmodel betyder, at Bankinvest går fra at have en værdiansættelse af på 310 mio. kr. til en fair markedsværdi på 810 mio. kr.

Blandt andet stiger Nordfyns Bank med 3,7 pct. til 995 kr., hvilket betyder, at bankens aktie ligger som dagens højdespringer på det danske aktiemarked.

Blandt de øvrige banker, der nyder godt af den nye værdiansættelse, kan nævnes Spar Nord, der stiger med 0,3 pct. til 69,30 kr., og Sydbank, hvor aktien ligger med et plus på 0,4 pct. til 232,20 kr. onsdag middag.

LØFTEDE ANBEFALINGER OG JUSTEREDE KURSMÅL

Enzymkoncernen Novozymes har fået øget kursmålet af norske ABG Sundal Collier, der nu ser enzymproducentens aktie i 275 kr. mod hidtil 250 kr. Anbefalingen fastholdes samtidig på »sælg«. Novozymes stiger 0,2 pct. til 316,20 kr.

Pandora stiger desuden 0,1 pct. til 610,20 kr., efter at Morningstar har indledt dækning af smykkeselskabets aktie med en neutral anbefaling - »hold« - mens kursmålet sættes til 710 kr.

Ifølge Børsen står Jyske Bank med muligheden for at sælge aktieposten på 38 pct. i Nordjyske Bank i det frie marked, hvis aktionærer takker nej til Jyske Banks købsbud. Analysehuset ABG tror ikke på, at Jyske Bank ender med at overtage Nørresundbybanken, men ser stor sandsynlighed for, at Jyske Bank sælger sin aktiepost til Nykredit.

Nordjyske Bank ligger uændret i 166 kr., mens Jyske Bank ligger 0,2 pct. lavere i 366,40 kr.

Onsdag går der dog udbytte fra i Jyske Bank og også i Lundbeck, der falder med 0,6 pct. til 342,30 kr.