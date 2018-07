Aktier: Mærsk, DSV og Vestas i fin form på sommerstille fredag

Afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen karakteriserer generelt markedet som sommerferieramt og uden de store selskabsspecifikke nyheder. Nye meldinger om handelskrigen - eller fra præsident Donald Trumps besøg i Storbritannien - kan dog rykke stemningen i et sommermarked med relativt tynd omsætning

Den amerikanske finansminister, Steven Mnüchin, har indikeret, at forhandlingerne om en handelsaftale mellem Kina og USA kan genoptages, hvilket tolkes som et positivt tegn af markedet.

»Handelskrigen er trådt i baggrunden, men lurer fortsat under overfladen, og Trumps tweets kan fortsat sende rystelser ud i markederne,« siger Ole Kjær Jensen til Ritzau Finans.

Inden børstid i USA kommer der tre regnskaber fra tre amerikanske storbanker og det vil sætte dagsordenen for den generelle stemning i Europa i eftermiddag, vurderer afdelingsdirektøren.

C25-indekset stiger 0,2 pct. til 1130,57, mens stigningerne er marginalt større ud i Europa.

SÆNKET KURSMÅL FOR MÆRSK



A.P. Møller-Mærsk har fået sænket sit kursmål til 10.900 kr. fra 12.700 kr. af norske Fearnley Securitas, der dog fortsat siger "køb" til aktien, viser data fra Bloomberg News. B-aktien stiger 2,1 pct. til 7970 kr. Aktien kostede sidste fredag 7670 kr.

Samtidig fortæller rederiet og dets 2M-partner, MSC, at der rokeres på ruterne mellem Nordeuropa og den amerikanske østkyst, uden at der dog justeres på den samlede kapacitet. Fredag viser de ugentlige ratetal fra SCFI-indekset igen svagt sviende rater efter en uge med marginalt fald.

DSV stiger 0,7 pct. til 506,40 kr. Niveauet er stort set det samme som sidste fredag, hvor aktien lukkede i 505,40 kr.

NYT UDBUDSHÅB FOR ØRSTED



Ørsted kan se frem til at kæmpe i en stor udbudsrunde i delstaten New York i USA. Her vil der blive udbudt 800 megawatt havvindkraft til fjerde kvartal. Kapaciteten bliver dermed ikke fordelt over flere små udbud, som det var ventet. Ørsted har tidligere peget på stater som netop New York og New Jersey som interessante områder for havvand.

Fredag middag stiger aktien 0,2 pct. til 412,40 kr.

Royal Unibrew steg torsdag 4,2 pct. til 540 kr. på børsen, efter at bryggerikoncernen torsdag gennemførte købet af den franske limonadevirksomhed Etablissement Geer Frieres og opjusterede prognosen for 2018 en smule.

Fredag falder aktien 1,6 pct. til 531,50 kr.

IC GROUP OG B&O I FOKUS UDEN FOR C25



Uden for C25 vil der være fokus på modevirksomheden IC Group, der sent torsdag meldte om bedre indtjening end ventet i det netop afsluttede regnskabsår. IC Group fremlægger det fulde regnskab for 2017/18 den 28. august.

Modeaktien sendes 1,7 pct. op til 160,60 kr. fra handelsstart.

Bang & Olufsen leverede i torsdagens årsregnskab sit første overskud i seks år. Ifølge Børsen har topchef Henrik Clausen genskabt troen på B&O, mens Berlingske fokuserer på, at koncernen udfaser varemærket B&O Play.

»B&O får yderligere medvind fra medieskriverierne fredag og belønning for at væle kommet ud af krisen,« siger Ole Kjær Jensen.

B&O har en målsætning om en EBIT-margin på 15 pct. i 2021 og venter 7-9 pct. i indeværende regnskabsår mod omkring det halve i det netop afsluttede regnskabsår. Samtidig lanceres et aktietilbagekøbsprogram på 485 mio. kr.

Aktien fortsætter de positive takter fredag med en stigning på 6 pct. til 171,60 kr. Aktien er i år steget 15 pct.