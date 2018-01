Aktier: Mærsk dominerer i toppen af grønt C25

Det danske eliteindeks, C25, stiger onsdag middag 0,2 pct. til 1168,31 kr., hvor 15 af de 25 aktier stiger.

I toppen finder man Mærsk A- og B-aktierne, der stiger 3,1 og 2,7 pct. til henholdsvis kurs 11.030 kr. og 11.550 kr.

Tirsdag nød aktierne godt af historier i Berlingske Business om et muligt salg af Maersk Drilling til A.P. Møller Holding, og onsdag har analytikerne hos SEB skabt fokus på selskabet ved at hæve anbefalingen af Mærsk-aktierne til »køb« fra tidligere »hold«.

Samtidig er kursmålet blevet løftet med 1000 kr. til 13.000 kr., fremgår det af Bloomberg.

»Sammen med den løftede anbefaling, og nyheden om at Mærsk kan være tæt på at sælge Drilling, stiger aktien i dag,« siger aktiechef i ABG Sundal Collier Tue Østergaard til Ritzau Finans.

Også forsikringsselskabet Tryg har onsdag fået løftet anbefalingen. Den nordiske storbank Nordea har efter tirsdagens regnskab fra Danmarks største forsikringsselskab nu anbefalingen »køb« frem for det tidligere »hold«. Samtidig har banken sat kursmålet til 165 kr.

Efter et fald på over tre pct. tirsdag stiger aktien onsdag middag 1,9 pct. til 152,10 kr.

Det australske finanshus Macquarie har hævet anbefalingen af Carlsberg-aktien til »neutral« fra »underperform«, viser data fra Bloomberg. Der bliver dog ikke oplyst noget kursmål.

Aktien stiger 0,2 pct. til 766,80 kr.

CHR. HANSEN FÅR HÆVET KURSMÅL

Analytikerne hos UBS løfter kursmålet for aktien i ingredienskoncernen Chr. Hansen til 590 kr. fra tidligere 555 kr. Anbefalingen »neutral« bliver der ikke pillet ved.

Aktien stiger 0,04 pct. til 544,20 kr.

Der er også analysenyt om Ambu. Finanshuset DNB har indledt dækning af aktien. Det sker med en købsanbefaling og et kursmål på 160 kr., fremgår det af Bloomberg.

Aktien stiger onsdag 4,76 pct. til 132 kr.

PANDORA TAGER BUNDEN

I bunden af indekset finder man Pandora, der onsdag falder 1,4 pct. til 600,40 kr. Investeringsøkonom Per Hansen hos Nordnet vurderer, at Pandora-aktien er ved at ændre sig.

»Pandora er på vej til at skifte investeringsham fra vækstaktie til at være en detailhandelsaktie, med lavere vækst og ditto prisfastsættelse,« skriver Per Hansen i en kommentar.

I ABG Sundal Collier påpeger Tue Østergaard, at efter den store interesse efter kapitalmarkedsdagen vil investorerne nu se selskabet levere.

»Nu har euforien lagt sig, og investorerne vil se resultater,« siger aktiechef Tue Østergaard til Ritzau Finans.

Vestas, der stiger 0,2 pct. til 441,20 kr., kan senere onsdag få opmærksomhed, når det amerikanske konglomerat General Electric afleverer sit regnskab for fjerde kvartal. Amerikanerne konkurrerer med blandt andet Vestas gennem sin division for vedvarende energi, hvor der også produceres vindmøller.

Plastvirksomheden Rias kom ud af de første tre måneder af 2017/18 med fremgang i såvel omsætning som indtjening og fastholder forventningerne til regnskabsåret. Det fremgår af en kortfattet kvartalsopdatering, som ikke indeholder tal for perioden. Aktie er ikke handlet onsdag, men koster 488 kr.

Senere på ugen tager regnskabsstrømmen til i styrke herhjemme med regnskaber torsdag fra Nordea, Topdanmark og NNIT.

/ritzau/FINANS