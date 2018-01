Aktier: Mærsk dominerede i toppen af rødt C25

Øverst i et rødt aktiemarked endte Mærsk-aktierne. A-aktien steg 3,3 pct. og B-aktien 3,2 pct. til henholdsvis kurs 10.050 kr. og 11.600 kr.

Aktierne nød godt af historier om et muligt salg af Maersk Drilling til A.P. Møller Holding. Endvidere løftede SEB anbefalingen af Mærsk-aktierne til "køb" fra tidligere "hold".

Kursmålet blev løftet med 1000 kr. til 13.000 kr., viser data fra Bloomberg.



- Sammen med den løftede anbefaling, og nyheden om at Mærsk kan være tæt på at sælge Drilling, stiger aktien i dag, siger aktiechef i ABG Sundal Collier Tue Østergaard til Ritzau Finans.

Samlet lukkede det danske eliteindeks, C25, onsdag i rødt med et fald på 0,5 pct. til 1160,31



Forsikringsselskabet Tryg fik løftet anbefalingen af Nordea efter tirsdagens regnskab fra selskabet. Nu lyder anbefalingen "køb" frem for tidligere "hold". Banken satte kursmålet til 165 kr.

Aktien lukkede onsdag 1,5 pct. højere i 151,60 kr.



CHR. HANSEN FÅR HÆVET KURSMÅL

UBS løftede kursmålet for aktien i ingredienskoncernen Chr. Hansen til 590 kr. fra tidligere 555 kr. Anbefalingen "neutral" bliver der ikke pillet ved.

Aktien steg 0,1 pct. til 544,60 kr. onsdag.



Ambu steg 6,4 pct. til 134 kr. efter af den norske storbank DNB har indledt dækning af aktien. Dækningen kom med en købsanbefaling og et kursmål på 160 kr., fremgår det af Bloomberg.



PANDORA OG VESTAS TAGER BUNDEN

I bunden af indekset fandt man Pandora, der onsdag faldt 2,1 pct. til 596,40 kr. Investeringsøkonom Per Hansen hos Nordnet vurderer, at Pandora-aktien er ved at ændre sig.

- Pandora er på vej til at skifte investeringsham – fra vækstaktie til at være en detailhandelsaktie, med lavere vækst og ditto prisfastsættelse, skriver Per Hansen i en kommentar.



Pandora fik i bunden følge af Vestas, der dykkede med 3,8 pct. til 423,70 kr. Vestas lå ellers med en lille stigning i løbet af dagen, men faldt efter den amerikanske konkurrent General Electric fremlagde et regnskab, hvor selskabet meldte om prispres i vindsektoren.



Ifølge Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, er der ellers ikke meget nyt at komme efter i regnskabet fra General Electric.



- Der må være nogle investorer, der ikke har gjort hjemmearbejdet godt nok. Det er ikke noget nyt i den her industri, at der er prispres. Det var bare, hvad man kunne forvente, at GE ville komme ud og sige, siger Jacob Pedersen til Ritzau Finans.



Torsdag er der regnskaber fra Nordea, Topdanmark og NNIT.