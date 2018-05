Aktier: Mærsk brager fortsat ned og trækker indekset med sig

A.P. Møller-Mærsk fortsætter nedturen fra morgenstunden, hvor begge aktier får tæsk, efter at rederiet har leveret regnskab for første kvartal i 2018. Aktierne er begyndt at rette lidt op, og det samme gør C25-indekset.

Ved 10-tiden var Mærsk B-aktien faldet hele 11 pct., hvor den ved middagstid ligger med et tab på 8,4 pct. og koster 8790 kr.

Det danske eliteindeks, C25, ser i grove træk ud til at følge rederiets kurve og har hentet en 0,6 pct., siden det så værst ud for Mærsk, C25-indekset falder 0,4 pct., hvilket giver indeksniveauet 1138,90.

Regnskabet fra Mærsk viste værre takter end ventet i første kvartal. Driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger, EBITDA, lød på 669 mio. dollar af de fortsættende aktiviteter, hvilket er en fremgang fra 638 mio. dollar i samme kvartal året før. Resultatet var svagere end ventet, da analytikerne ifølge Ritzau Estimates havde ventet et driftsoverskud på 845 mio. dollar i kvartalet.

Specielt indtjeningen var under pres i Ocean-divisionen på grund af højere omkostninger, vurderer Morten Imsgard, der er aktieanalytiker hos Sydbank. Forretningsområdet består blandt andet af rederierne Maersk Line og Hamburg Süd, som trak ned i kvartalet.

- Helt overordnet er det til den svage side for Mærsk i dag, og det skyldes, at omkostningerne i Ocean-divisionen er noget højere, end markedet havde sat næsen op efter. Den fragtede volumen stiger nogenlunde på linje med det ventede, og fragtraten er meget tæt på. Men omkostningsstyringen er ikke så god, siger Morten Imsgard.

NKT ER DAGENS POSITIVE HISTORIE

Omvendt går det for industrikabelproducenten NKT, der tegner sig som tirsdagens positive historie ved middagstid. Aktien fører an i C25-indekset, og den præsterer godt uden egentlige selskabsspecifikke nyheder. Anne Sophie Riis, der er børsmægler i ABG Sundal Collier, vurderer, at aktien henter noget af det tabte fra tirsdag tilbage.

- Det er ren og skær "rebound" fra regnskabet, og et flot "købsflow" fra udlandet. Vi så alle estimatrevideringerne onsdag, så jeg tror ikke, der kommer mere fra analytikernes side. Man ser typisk et "rebound" efter drastiske fald, siger Anne Sophie Riis til Ritzau Finans.

NKT-aktien rendte ind i en ordentlig lussing tirsdag, hvor selskabet leverede et skuffende regnskab, aktien faldt tirsdag 9,6 pct. Torsdag middag stiger 6 pct. og koster 182,90 kr.

REGNSKABER FRA SIDEPAPIRER

Uden for C25-indekset har blandt andre Scandinavian Tobacco Group, STG, Torm, og Alm. Brand leveret resultater for første kvartal.

STG kæmpede med valutamodvind, der kostede lidt omsætning målt i danske kroner, men opgjort i faste valutakurser var den organiske vækst på 3,5 pct., og dermed et stykke over 2018-målet om en flad til svagt positivt organisk omsætningsvækst. Anne Sophie Riis er en smule overrasket over resultaterne.

- Vi havde regnet med en fin rapport, men de misser pænt på toplinjen og på EBITDA, det er blandt andet fordi "effects" fylder mere end regnet med, samtidig med at importtold på forskellige markeder, der har påvirket markedet negativt, siger hun.

Aktien falder 5,7 pct. til 100,70 kr.

Alm. Brands forsikrings- og pensionsforretning overgik ledelsens egne forventninger i første kvartal og byder af samme grund på en opjustering af prognosen for hele 2018. Resultatet af bankaktiviteterne betegnes dog som "ikke tilfredsstillende". Det fremgår af regnskabet for første kvartal.

Finanskoncernens samlede overskud før skat faldt til 223 mio. kr. fra 272 mio. kr., men er ikke desto mindre en positiv overraskelse for ledelsen. Prognosen for 2018 er nu et overskud før skat på 500-600 mio. kr. Tidligere ventede selskabet et overskud før skat på 450-550 mio. kr. Aktien stiger 1,8 pct. til 66,60 kr.

Også Torm er kommet med regnskab. Overskuddet før skat endte på 1,1 mio. dollar i de første tre måneder mod 4,8 mio. dollar i perioden sidste år. Aktien falder 3,4 pct. til 48,70 kr.

/ritzau/FINANS