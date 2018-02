Aktier: Lundbeck og Novozymes i top og bund efter regnskaber

. En morgen præget af regnskaber fra fem af de danske eliteselskaber er med til at sætte retningen for det danske aktiemarked ved middagstid.

Investorerne har taget forskelligt imod de mange regnskaber, og Novozymes og Carlsberg trækker ned, mens reaktionen på Vestas og Lundbeck er mere positiv.

Onsdag middag stiger C25-indekset 0,9 pct. til 1092,60, og der er grønne tal for langt de fleste selskaber efter en række negative dage. Tirsdag sluttede markederne positivt i USA, og det er med til at trække de europæiske aktier op onsdag.

- Jeg tror, at man skal være lidt varsom med at råbe korrektion, fordi vi har et par dage i træk, hvor aktierne falder. Det er vigtigt at holde øje med, hvad renterne gør, og de har været meget stigende den seneste periode. Men man skal også huske, at de kommer fra meget lave niveauer, siger Anne Sophie Riis, der er børsmægler i ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans.

- For os at se har man stadig ikke et godt alternativ til aktier, for man kan stadig ikke gå ned i banken og få penge fra indlånsrenten, fortsætter han.

VESTAS TABER IGEN PUSTEN

Herhjemme har Vestas rørt en del på sig i løbet af formiddagen. Aktien startede med et fald, og siden tog den et hop og endte i toppen af eliteindekset.

Vindmølleproducenten leverede et regnskab for fjerde kvartal, hvor den stigende konkurrence i markedet kunne mærkes.

På resultaterne skuffede både omsætningen og driftsresultatet (EBIT) før særlige poster en smule i forhold til analytikernes forventninger. Ifølge Anne Sophie Riis er det dog især forventningerne til 2018, der har været i fokus blandt investorerne.

- Det er forventningerne, det hele handler om. For 2018 forventer Vestas en EBIT-margin på 9-11 pct., og det er helt på linje med forventningerne. Det, tror jeg, var en lettelse på kort sigt. Markedet skulle først lige tygge på udmeldingen om den langsigtede forventning om en margin på 10 pct. Det har Vestas aldrig rigtigt meldt ud før, og det kan være en måde, hvorpå Vestas kan nulstille forventningerne, siger hun.

Ved middagstid har aktien igen tabt noget af pusten, og den stiger 1,9 pct. til 413,10 kr. efter afslutningen på telekonferencen.

- Det har sat lidt en dæmper på det. Vestas er ude at sige, at det ikke vil bekræfte en stabilisering af priserne, som Siemens Gamesa var ude at sige. Vestas siger også, at de langsigtede forventninger er for en periode på tre-fem år, siger Anne Sophie Riis.

LUNDBECK OVERRASKER MED FORVENTNINGER

Også Lundbeck har været på banen med et regnskab for fjerde kvartal, der indeholdt ringere end ventede resultater sammenlignet med analytikernes forventninger.

Til gengæld overraskede forventningerne til 2018 positivt, og det bidrager til at sende aktien op med 4,1 pct. til 311,40 kr.

- Lundbeck kom med forventninger, der var væsentligt over vores forventninger. Vores estimater for 2018 skal pænt op, siger Anne Sophie Riis.

GN Group var også klar med et regnskab for fjerde kvartal onsdag morgen, og det var en positiv overraskelse, når man ser på både omsætningen og driftsresultatet (EBITA). Nettoresultatet landede dog en smule under analytikernes forventninger.

Investorerne sender aktien op med 2 pct. til 200,80 kr.

NOVOZYMES OG CARLSBERG FALDER

Hos Novozymes har der ikke været så meget at glæde investorerne med, da nøgleresultaterne skuffede i forhold til forventningerne.

Og selv om enzymproducenten venter fortsat vækst i salget i 2018, så er det ikke nok til at formidle investorerne, som sender aktien ned med 5 pct. til 302,40 kr.

For 2018 venter selskabet en stort set uændret indtjening med en EBIT-margin på 28 pct.

Også Carlsberg har været på banen med regnskab, og i andet halvår af 2017 omsatte bryggeriet tæt på det ventede, mens bundlinjen omvendt skuffede markant med et minus på 1045 mio. kr. efter minoriteter mod en forventning om et plus på 2566 mio. kr.

Skuffelsen hang især sammen med særlige poster, der trækker ned med 4603 mio. kr. - hovedsageligt som følge af nedskrivninger på brands i primært Rusland. Her havde analytikerne ventet et minus på blot 200 mio. kr. Carlsberg-aktien falder 4,3 pct. til 709,80 kr.

Ifølge børsmægleren fra ABG Sundal Collier er bryggeriets forventninger til 2018 desuden konservative, og samtidig var der større valutamodvind fra Asien og Østeuropa end ventet.

FLS KOMMER MED REGNSKAB

Dagens sidste C25-regnskab kommer fra ingeniørkoncernen FLSmidth, som leverer det omkring middagstid. Forinden stiger aktien 2,7 pct. til 353,60 kr.

Bavarian Nordic har kunnet præsentere positive resultater fra et fase 3-studie med koppevaccinen Imvamune, og det sender aktien til tops i eliteindekset med en stigning på 4,4 pct. til 220,40 kr.

Chr. Hansen har været under luppen hos Goldman Sachs, der har løftet anbefalingen af aktien til køb fra neutral, mens kursmålet hæves til 588 kr. fra 545 kr. Chr. Hansen-aktien reagerer ved at stige 0,4 pct. til 502,60 kr.

