Aktier: Lundbeck og Novo får store tæsk på regnskaber

. Novo Nordisk, Lundbeck og FLSmidth er under pres på aktiemarkedet onsdag, da selskabernes regnskaber ikke kunne leve op til forventningerne blandt investorerne.

Trioen er med til at trykke C25-indekset, der falder 0,9 pct. til 1138,59 og dermed halser efter de fleste europæiske børser, hvor indeksene danser omkring nulpunktet.

Lundbeck er nederst med et kursfald på 8,9 pct. til 404,20 kr., selv om medicinalselskabet havde klemt mere salg og indtjening ud af andet kvartal, og forventningerne til 2018 samtidig blev løftet en anelse.

Lundbeck venter nu en omsætning på 17,6-18,0 mia. kr. samt et driftsresultat (EBIT) på 4,9-5,2 mia. kr. i 2018.

Den tidligere prognose var henholdsvis 17,2-18,0 mia. kr. og 4,8-5,2 mia. kr., men der skulle have været mere krudt på opjusteringen, og derfor falder aktien, lyder vurderingen fra Danske Bank.

- Selve regnskabstallene var bedre end ventet, men de fleste i markedet forventede, at Lundbeck ender i toppen af intervallet eller lidt over, og når aktien samtidig er prissat til perfektion, så kommer der en hård reaktion i markedet, siger Mads Zink, der er chefhandler i Danske Bank.

NOVOS GLP-1-SALG SKUFFER

I samme dybde af C25-indekset falder Novo Nordisk-aktien 5,1 pct. til 306,40 kr.

Medicinalselskabet leverede på de overordnede linjer som ventet i andet kvartal, da omsætningen på 27,4 mia. kr. ramte plet i forhold til analytikernes forventninger, mens driftsoverskuddet (EBIT) på 12,2 mia. kr. var en spids under det ventede plus på 12,26 mia. kr.

- Både Victoza-salget og GLP-1-væksten som helhed var en anelse skuffende, og det er med til at trække aktien ned, siger Mads Zink.

I en anden sektor har FLSmidth heller ikke bestået sit regnskab for andet kvartal. Ordreindgangen får ellers en høj karakter, da den overraskende steg 10,4 pct. til 5056 mio. kr.

Til gengæld dumper driftsoverskuddet på 381 mio. kr. længere ned ad skalaen, da analytikerne havde spået et overskud på 422 mio. kr. Aktien falder 2,3 pct. til 405,40 kr.

- Konklusionen på FLSmidth er, at driftsindtjeningen er et stykke under forventningerne, men ordreindgangen er rigtig stærk, og det er også derfor, at aktien ikke falder mere, siger Mads Zink.

COMEBACK TIL PANDORA

Tirsdagens prygelknabe i C25, smykkeselskabet Pandora, får et mindre comeback med en stigning på 3,5 pct. til 336,50 kr.

Aktien faldt tirsdag 24,4 pct. efter en nedjustering af forventningerne til 2018, der har sået tvivl om selskabets langsigtede vækst og fået flere investorer og analytikere til at udtrykke mistillid til ledelsen.

I toppen af C25-indekset er der desuden ny fremgang til Mærsk, der tirsdag nedjusterede forventningerne til 2018, men alligevel blev sendt op med 6,4 pct.

Mærsk regner nu med et driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 3,5-4,2 mia. dollar mod tidligere 4-5 mia. dollar.

Nedjusteringen var forudset blandt investorerne og desuden ikke så stor som frygtet, og det sendte aktien op, lød det fra flere analytikere.

Efterfølgende har flere banker hævet kursmålet for aktien, mens SEB har sænket sin anbefaling til "hold" fra "køb". Onsdag stiger B-aktien 1,2 pct. til 9064 kr.

COLO OG GENMAB KOMMER MED REGNSKAB

Medicoselskabet Coloplast er ved middagstid på banen med sit regnskab for tredje kvartal, og her har analytikerne særligt fokus på den organiske vækst samt en mulig justering af forventningerne i opadgående retning. Inden tallene falder aktien 0,1 pct. til 675 kr.

Der vil også være tal fra biotekselskabet Genmab, men de lander først efter klokken 17, når børsen er lukket. Genmab-aktien falder 0,05 pct. til 1079,50 kr.

Djurslands Bank har opjusteret forventningerne til 2018 i forbindelse med sit regnskab for andet kvartal, så det nu venter et overskud før skat på 90-105 mio. kr. mod tidligere 70-85 mio. kr. Aktien stiger 2,1 pct. til 241 kr.

/ritzau/FINANS