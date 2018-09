Aktier: Lundbeck og Danske Bank vender kursen i C25

Torsdag middag ligger eliteindekset i 1143,37 svarede til en stigning på 0,6 pct. i forhold til onsdagens slutniveau efter en svagt negativ åbning.

Danske Bank-aktien stiger 1,8 pct. til 185,10 kr. i toppen af indekset fulgt af Lundbeck med et plus på 1,7 pct. til 372,50 kr. Begge aktier løftes uden baggrund i selskabsspecifikke nyheder. Men for Danske Banks vedkommende kan udviklingen måske relateres til det voldsomme kursskred, banken blev udsat for tirsdag, efter at nye oplysninger i Financial Times gav anledning til mistanke om, at omfanget af hvidvaskskandalen er endnu større end hidtil antaget.

- Det fik den jo ordentlige klø på, og den fik så lidt oprejsning i går, og markedet ligger generelt lidt bedre til i dag, og så kan der måske være tale om fortsat indkøb efter det store fald, vurderer børsmægler Nikolaj Holmsgaard i ABG Sundal Collier.

Danske Bank-aktien dykkede tirsdag 6,2 pct. fra mandagens lukkeniveau i 189,15 kr.

Kollegaen Nordea stiger ved middagstid 1,0 pct. til 69,50 kr. Den nordiske bank har fået de norske konkurrencemyndigheders velsignelse til at gennemføre købet af norske Gjensidige Bank, som blev aftalt i juli.

Den tredje C25-bank, Jyske Bank, falder 0,1 pct. til 328,20 kr. JPMorgan har sænket sit kursmål for den danske aktie til 330 kr. fra 370 kr.

TÅLMODIGHED MED TRUMP

I det nyhedsfattige marked retter handlernes opmærksomhed sig ikke mindst mod udviklingen i USA's og præsident Donald Trumps handelsstridigheder mod store dele af den omkringliggende verden.

Investorerne har især fokus på den offentlige høringsperiode om Trumps hensigt om at pålægge afgifter på kinesiske varer for yderligere 200 mia. dollar.

- Reelt kan han smide de toldsatser på, efter at der ikke var nogen indsigelser i går ved deadline. Men han siger, at de fortsat forhandler, og at han er opsat på at finde en forhandlingsløsning. Og overordnet set, så er det selvfølgeligt positivt, hvis der kommer en løsning, konstaterer Nikolaj Holmsgaard.

Blandt de danske aktier, der er særlig følsomme over for de forskellige bølgeskvulp i udsigterne for den globale handel, er Mærsk-aktierne. Og de ligger torsdag middag med plusser på 1,4 pct. til 8675 kr. og 1,2 pct. til 9264 kr. for henholdsvis A- og B-aktien.

Ørsted-aktien er i plus med 1,3 pct. til 400,20 kr. Energiselskabet er ifølge Børsen i forhandlinger med franske Total, der ønsker at tage del i vindenergimarkedet som supplement til olie- og gasforretningen. Yderligere venter Ørsted ifølge Finans, at der i 2030 vil være opstillet 100 gigawatt offshore-vindkapacitet, og ud fra udsigten til den enorme vækst tror Ørsteds chef for vindforretningen, Martin Neubert, at de senere års prispres vil aftage.

Også Vestas ligger med i den positive ende med et plus på 1,4 pct. til 433 kr. Vindmølleproducenten har fået et skulderklap af den spanske storbank Santander, der giver den danske aktie en købsanbefaling og et kursmål på 521,10 kr.

BRYGGERIER I BUNDEN

I indekset tunge ender trækker blandt andet byggerierne ned. Carlsberg med et tab på 0,6 pct. til 769,40 kr. og Royal Unibrew med minus 1,2 pct. til 549,50 kr.

Carlsberg lancerede onsdag under stor mediebevågenhed sin nye teknik til reduktion af plastic ved pakning af øl-sixpacks. Men ifølge Nikolaj Holmsgaard er det ikke en nyhed, der trækker særlig opmærksomhed blandt børsfolket.

Uden for eliteindekset lykkedes det onsdag NKT at få den planlagte refinansiering på plads efter udstedelse af hybridobligationer til en værdi af 150 mio. euro. Samtidig trådte en ny revolverende fireårig kreditfacilitet på 300 mio. euro i kraft. Torsdag middag stiger aktien 0,6 pct. til 163,90 kr.

Endelig falder Totalbanken 5,5 pct. til 59 kr., efter at to oprørske aktionærer onsdag uden held på en ekstraordinær generalforsamling prøvede at overbevise flertallet af aktionærerne om at pålægge bestyrelsen at undersøge mulighederne for en branchekonsolidering.

