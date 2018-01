Aktier: Luksusmærker i topform i mørkegrønt Europa

Der er positive vinde på de europæiske aktiemarkeder fredag. Lige over 450 af de 600 aktier i Stoxx 600 stiger.

Samlet stiger indekset med 0,6 pct. til 400,81.

Blandt selskaberne er stigningen størst i luksuskoncernen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, der stiger 4,7 pct. til 251,50 euro. Selskabet leverede bedre end ventet i fjerde kvartal og ser positivt på fremtiden.

Nyhederne fra LVMH trækker også den franske modekoncern Christian Dior op. Aktien stiger 4,4 pct. til 311,50 euro.

I den gode ende af indekset ligger det ligeledes franske luksusselskab Kering, efter rygter om at selskabet vil sælge sin 50 pct. ejerandel i brandet Stella McCartney tilbage til den britiske designer. Kering-aktien stiger 3 pct. til 413,40 euro.

Det svenske teleselskab Telia blander sig også i Stoxx 600-toppen med en stigning på mere end 3 pct. efter at have leveret regnskabstal for fjerde kvartal.

Omsætningen stod næsten stille for perioden mellem oktober og december sidste år, mens driftsresultatet steg en smule i perioden.

I fjerde kvartal landede omsætningen på 21,19 mia. svenske kr. mod 21,13 mia. svenske kr. i samme periode af 2016. Til sammenligning havde analytikerne ventet en omsætning på 20,97 mia. svenske kr., viser data fra Bloomberg News.

Teleselskabet rammer stort set plet med et ordinært driftsresultat på 6,59 mia. svenske kr. i fjerde kvartal, da analytikerne havde ventet 6,60 mia. svenske kr. på denne post.

Det svenske selskab gik dog markant tilbage på bundlinjen på grund af nedskrivninger og tjente blot 754 mio. svenske kr. i perioden, mens analytikerne havde sat næsen op efter et resultat på 2,86 mia. svenske kr. Til sammenligning lød overskuddet i fjerde kvartal sidste år på 7,33 mia. svensk kr.

Aktien i det belgiske biotekselskab Ablynx, der ikke er med i Stoxx 600, stiger 6,2 pct. til 38,06 euro.

Novo Nordisk forbereder et forhøjet bud på selskabet, skriver Bloomberg News med henvisning til kilder, der ønsker at være anonyme.

Ifølge kilderne kan den danske medicinalkæmpe muligvis allerede i næste uge præsentere Ablynx for et nyt bud. Novo håber i den forbindelse at få adgang til Ablynx' datarum og indlede drøftelser om en overtagelse.

Novo har i forvejen foreslået at betale 30,50 euro per aktie for Ablynx, der dog har afvist Novo af flere omgange. Ablynx går ifølge Bloomberg efter at få mere end 40 euro per aktie.

/ritzau/FINANS