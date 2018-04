Aktier: Lille Wall Street-stigning og stærke futures-tendenser

Torsdag morgen blæser der anderledes positive vinde over aktiemarkedet. Blandt andet et særdeles stærkt regnskab fra Facebook efter børstid onsdag løfter teknologibranchen og trækker hele futuresmarkedet op.

S&P-futuren stiger 0,2 pct., mens Nasdaq-futuren øger hele 0,6 pct.

Onsdag lukkede det brede S&P 500-indeks med en gevinst på 0,2 pct. til 2639,40. Dow Jones-indekset sluttede med et plus på 0,3 pct. til 24.083,83, mens Nasdaq endte dagen med et fald på under 0,1 pct. i 7003,74.

Onsdag brød obligationsmarkedet definitivt gennem 3 pct. for den toneangivende tiårige T-bond, hvilket lagde en solid dæmper på effekten af gode regnskabsresultater.

»Investorer er opmærksomme på, at skattelettelserne helt klart har øget resultaterne, og de har også set en stigning i toplinjevæksten. Men vi er lidt lange i spyttet med hensyn til cyklussen. Renterne kravler også højere op, og på et tidspunkt er det et spørgsmål om, hvor meget længere den økonomiske ekspansion kan fortsætte med at øges,« siger økonom Bernard Baumohl fra Economic Outlook Group i Princeton, New Jersey, til Reuters.

Den tiårige amerikanske T-bond, der er benchmark for globale låneomkostninger, toppede i godt 3,03 pct. kort før lukketid, på baggrund af en massivt udstedelse af statsgældspapirer, der er nødvendig for at kompensere for manglende indtægter oven på de massive skattelettelser, der blev vedtaget i december.

Højere obligationsrenter øger virksomhedernes finansieringsomkostninger og vægter samtidig på porteføljeforvalternes vurdering af markedsmulighederne, hvilket resulterer i kapital-strømme mod de mere attraktive rentebærende papirer på bekostning af aktier.

PLUS I 8 AF 11 UNDERINDEKS

Der var stigninger i 8 af de 11 undergrupper i S&P 500-indekset onsdag. Bedst klarede telesektoren og energisegmentet sig med stigninger på 0,8 pct. til begge, mens råvarer og sundhedssektoren begge steg i størrelsesordenen 0,5 pct.

I bunden lå ejendomssektoren, da vægten af de stigende renter pressede branchen 0,3 pct. ned.

Ejendomssektoren fik følgeskab af teknologisegmentet og finanssektoren, der begge faldt omkring 0,1 pct.

Blandt enkeltaktierne steg flyproducenten Boeing godt 4 pct. efter et solidt regnskab med løftede forventningerne til hele årets indtjening.

Også det sociale medie Twitter leverede bedre resultater end ventet i første kvartal af 2018, mens antallet af aktive månedlige brugere stort set ramte plet. Et indledende kurshop blev dog skudt i sænk af meldinger om lavere helårsforventninger på den efterfølgende telekonference. Aktien lukkede knap 2 pct. lavere.

Blandt de sene regnskaber efter børstid var Facebook stjernen over dem alle. Det med frygt imødesete regnskab overgik enhver forventning, og aktien blev efterfølgende sendt 7,3 pct. op i eftermarkedet.

/ritzau/FINANS