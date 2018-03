Aktier: Langt mellem plusserne i Europa

Der er fredag langt mellem de stigende aktier i Europa efter Trumps udmelding om told på metalimport til USA og dermed øget risiko for en decideret handelskrig.

Weekendens begivenheder - italiensk valg og de tyske socialdemokraters godkendelse af regeringssamarbejdet i Tyskland - er ligeledes med til at holde investorernes købelyst i kort snor.

Det tyske DAX-indeks er tæt på det laveste niveau i et år trukket ned af bilproducenter, der kan blive ramt på eksporten af biler til USA. DAX-indekset falder 2,2 pct. til indeks 11.925. Det er det laveste niveau siden slutningen af marts sidste år.

Mere end 500 af de brede europæiske aktieindeks' 600 aktier ligger lavere og kun godt 50 stiger.

Svenske Elektra er en af de få aktier, der trods de negative vibrationer formår at stige. Medicinalselskabet leverede regnskab og det blev belønnet. Elektra stiger 10,8 pct. til 82,02 svenske kr. på børsen i Stockholm.

Omsætningen i tredje kvartal kom ind på 2,75 mia. svenske kr. mod ventet 2,65 mia. svenske kr., og det ordinære driftsoverskud landede på 366 mio. svenske mod det ventede 357,2 mio. svenske kr. Den langsigtede målsætning om at nå et EBITDA-margin på mere end 20 pct. fastholdes, selv om der for i år »blot« ventes 19 pct.

Den kriseramte sydafrikanske møbelkæde Steinhoff International, der er noteret i Tyskland, er fredagens mest faldende Stoxx 600-aktie. Aktien falder knap 15 pct. i Frankfurt til godt 30 eurocent. Det sker efter rygter i den tyske avis Süddeutsche Zeitung om den tidligere topchef Markus Jooste og andre chefer, der ifølge interne e-mails skulle have svindlet med omsætningen i selskabet.

Det britiske ingeniørselskab IMI falder efter at have leveret skuffende tal. Omsætningen kom ind som ventet på 1,75 mia. pund for 2017. Driftsoverskuddet blev opgjort til 241 mio. pund.

Ifølge Morgan Stanley-analytiker Robert Davies er det ikke så meget tallene, der skuffer, men detaljerne i regnskabet.

Aktien sætter sig knap 9 pct. til 1123 pence.