Aktier: Kvartalstal fra blandt andet Novo bestemmer retningen

Men også Lundbeck, FLSmidth, Genmab og Coloplast blander sig i koret af regnskabsaktuelle selskaber, mens de fortsatte reaktioner på de foregående dages nedjusteringer fra Pandora og Mærsk vil have indflydelse på det overordnede resultat.

Fra udlandet indikeres mindre kursfald, idet de amerikanske aktiefutures viger op mod 0,1 pct., mens såvel den tyske Dax-future som den britiske FTSE 100 future samtidig ligger med fald på henholdsvis 0,1 pct. og 0,3pct.

KVARTALSREGNSKABER I FOKUS

Helt i top af handlernes dagsorden er andetkvartalsregnskabet fra Novo Nordisk. Medicinalgiganten klarede sig stort set som ventet på de overordnede linjer. Omsætningen landede på 27,4 mia. kr. mod de ventede 27,4 mia. kr., og driftsresultatet lød på 12,2 mia. kr. mod estimatet på 12,3 mia. kr.

Mere interessant er Novo Nordisks vurdering af prisudvikling i USA næste år. Forhandlingerne om priser og medicintilskud i USA er endnu ikke afsluttet, og "afhængigt af det endelige udfald" forventer Novo, at "gennemsnitspriserne efter rabatter vil blive lavere end i 2018".

Prisudsigterne er i fokus, da de kommende års vækst vil blive ramt af priskonkurrence. for to år siden, da Novo for første gang meldte om prispres på det amerikanske diabetesmarked, varsledes "moderat lavere" gennemsnitspriser i år.

Novo Nordisk steg tirsdag 0,9 pct. til 322,90 kr.

Lundbeck leverede bedre resultater af andet kvartal end ventet af analytikerne. Omsætningen løb op i 4703 mio. kr. mod de ventede 4600 mio. kr., og driftsresultatet på EBIT-niveau landede på 1350 mio. kr. mod de estimerede 1195 mio. kr. En udgift på 334 mio. kr. til et forlig vasker en sag med det amerikanske justitsministerium af vejen, og med et løft af Lundbecks nedre ende af prognoseintervallet for 2018, står aktien til en god start oven på tirsdagens fald på 2,5 pct. til 443,70kr.

Ingeniørkoncernen FLSmidths andetkvartals-tal var lidt ringere end ventet. Selskabet fik godt nok en omsætning på 4730 mio. kr., mens analytikerne havde sigtet efter 4638 mio. kr., men driftsresultatet (EBITA) landede på 381 mio. kr. mod de estimerede 422 mio. kr.

Ordreindgangen ligger til gengæld en del højere end ventet, og FLSmidth fastholder helårsforventningerne. Aktien steg 1 pct. tirsdag til 414,90 kr.

Coloplast fremlægger regnskab for tredje kvartal ved middagstid. Den organiske salgsvækst er i søgelyset hos analytikerne. Selskabet venter en organisk omsætningsvækst på 7-8 pct. i faste valutakurser i 2017/18, mens drifts-marginalen er estimeret til 31-32 pct. i faste valutakurser.

Coloplast faldt 0,9 pct. til 675,40 kr.

Dagens sidste regnskabsaktuelle C25-selskab, Genmab, ventes først at fremlægge kvartalstallene efter børsens lukketid. Genmab venter i 2018 en omsætning i intervallet 2700-3100 mio. kr. og et driftsoverskud på 1300-1500 mio kr.

Genmab steg 1,0 pct. til 1080 kr. tirsdag.

Tirsdagens prygelknabe - Pandora - har fået ørerne i maskinen efter mandag aftens nedjustering, der kom blot kort tid efter landeringen af en ny strategi. Tilliden til ledelsen kan ligge på et meget lille sted, påpeges det i blandt andet Børsen.

Pandora lukkede tirsdag i 325 kr. efter tab af 24,4 pct. af markedsværdien.

Mærsk kom til gengæld fint gennem en nedjustering tirsdag, da justeringen ikke var så stor som frygtet. Udviklingen i fragtrater og brændstofpriser trækker ned i det samlede billede, men B-aktien steg alligevel 6,4 pct. til 8954 kr.

Stormen omkring Danske Banks hvidvasksag vil ikke aftage. Senenste nyt er, at banken ikke er særligt villig til at lade whistlebloweren og Finanstilsynet mødes. Imens fyger trusler om megabøder i luften.

Danske Banks steg tirsdag 0,3 pct. til 181,30 kr.

/ritzau/FINANS