Aktier: Kursfald reduceret i løbet af dagen

. De asiatiske aktiemarkeder åbnede med kursfald fredag morgen, men markederne har siden generelt stabiliseret sig, og handles med mindre positive indeksværdier.

Investorernes risikosvingninger skyldes endnu et udfald fra den amerikanske præsident, Donald Trump, over for Kina, der optrapper den allerede verserende potentielle handelskrig gennem planer om at pålægge yderlige importafgifter for 100 mia. dollar på kinesiske varer.

- Trumps ordre om at overveje det hensigtsmæssige i 100 mia. dollar i tillægstold, de nylige handelstiltag og retorikken i de seneste uger er eksempler på, hvordan magtdemonstrationer kan føre til krige. Det er endnu en grund til, at investorerne bør reducere risikoen, siger investeringschef Dan Ivascyn fra Pacific Investment Management Co. til Reuters.

I Tokyo vælger investorerne at holde sig tilbage inden dagens amerikanske arbejdsmarkedsrapport.

- Markedet har svært at forholde sig til handelsspørgsmålet mellem USA og Kina. Det er svært at træffe investeringsbeslutninger, når nyheder knyttet til problemet kommer under den asiatiske handelsdag, så investorer afholder sig simpelthen fra at tage stilling, siger analytiker Hikaru Sato fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.

Nikkei-indekset stiger 0,1 pct., og også det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,1 pct.

De kinesiske markeder er fortsat lukkede for den årlige Qingming Festival, der ærer forfædrene, mens Hongkong er tilbage med en stigning på 1,3 pct. og indhenter dermed den globale udvikling siden onsdag.

Også Taiwan er lukket for Qingming Festival.

Blandt de øvrige markeder ligger Sydkoreas Kospi-indeks med et tab 0,5 pct., mens Singapores Strait Times-indeks øger 0,6 pct., mens Sydneys ASX-indeks slutter med et plus på 0,2 pct.

Fredag morgen ligger de amerikanske futures med fald på omkring 1,1-1,2 pct.

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225+0,1 Topix+0,1 Hongkongs Hang Seng+1,3 China Shanghai CompositeLukketChina CSI 300LukketTaiwan TaiexLukket Sydkoreas Kospi-0,5 Indiens BSE Sensex-0,2 Singapores STI+0,6 Sydney ASX 200+0,2

Indeksværdi kl. 6.15.

/ritzau/FINANS