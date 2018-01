Aktier: Kursfald i Asien på tværs af regionen

MSCI's brede indeks for Asien-Stillehavsområdet uden for Japan falder 0,2 pct.

Tirsdagens opbremsning på Wall Street får mange asiatiske investorer til at tage gevinster hjem, mens vigende priser i olie- og råvaremarkedet sender råvare-aktier lavere.

I Tokyo falder Nikkei-indekset fra gårsdagens 26-årige top efter kursdyk i minedrift, olie- og shippingaktierne.

Nikkei-indekset siver 0,7 pct., mens det bredere Topix-indeks viger knap 0,5 pct.

På de kinesiske markeder er lysten til deltagelse i løjerne heller ikke fremherskende.

Shanghai Composite ligger næsten uændret 0,5 pct., mens CSI 300-indekset taber 0,5 pct. af indeksværdien, og Hongkongs Hang Seng-indeks samtidig dykker 0,6 pct.

Blandt de øvrige markeder er Taiwans Taiex-indeks et af de få positive med et plus på 0,1 pct., mens Sydkoreas Kospi-indeks dropper 0,4 pct., Singapores Strait Times-indeks falder 0,2 pct., og Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et fald på 0,5 pct.

Futures på det brede amerikanske S&P 500-indekst stiger under 0,1 pct. onsdag morgen.