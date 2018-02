Aktier: Kriseramt møbelkæde i toppen - danske selskaber i bund

. Efter syv dage med kursfald er de europæiske aktiemarkeder onsdag i god gænge, og i både Tyskland, Frankrig og Storbritannien er der grønne tal på børserne.

Det brede fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks stiger 0,7 pct. til 375,35 ved middagstid efter tirsdagens fald på 2,4 pct.

Det svenske teknologiselskab Hexagon topper indekset onsdag, hvor aktien stiger 7,9 pct. Det er aktiens største kursstigning siden juni 2014, og den kommer, efter at selskabet onsdag præsenterede overraskende gode regnskabstal for fjerde kvartal.

Især den organiske vækst på 10 pct. overgik forventningerne, der blandt analytikerne var 5 pct., skriver Bloomberg News.

Den kriseramte sydafrikanske møbelkæde Steinhoff International, der er noteret i Tyskland, klarer sig også godt med en stigning på 7,7 pct. Ifølge Bloomberg News kommer stigningen i kølvandet af generel fremgang for de sydafrikanske detailselskaber onsdag.

Steinhoff har været ramt af en større skandale om svindel med regnskaberne. Svindlen kædes ifølge Bloomberg News sammen med en efterforskning af selskabet i Tyskland, hvor det mistænkes, at interne transaktioner kan have pumpet værdien af selskabets aktiver i vejret.

DANSKE SELSKABER TRÆKKER NED

Danske Novozymes og Carlsberg har omvendt placeret sig i bunden af det fælleseuropæiske indeks, efter at de to C25-selskaber fremlagde regnskabstal onsdag morgen.

Novozymes' nøgleresultater skuffede i forhold til forventningerne. Selv om enzymproducenten venter fortsat vækst i salget i 2018, så er det ikke nok til at skabe glæde hos investorerne. For 2018 venter selskabet en stort set uændret indtjening med en EBIT-margin på 28 pct.

Også Carlsberg skuffede investorerne med regnskabet for andet halvår af 2017. Bryggeriet omsatte for tæt på det ventede, mens bundlinjen omvendt skuffede markant med et minus på 1045 mio. kr. efter minoriteter mod en forventning om et plus på 2566 mio. kr.

Skuffelsen hang især sammen med særlige poster, der trækker ned med 4603 mio. kr. - hovedsageligt som følge af nedskrivninger på brands i primært Rusland. Her havde analytikerne ventet et minus på blot 200 mio. kr.

Novozymes falder 5,8 pct., mens Carlsberg falder 4,6 pct.

/ritzau/FINANS