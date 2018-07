Aktier: Kort handelsdag i USA sluttede i minus

De amerikanske aktier lukkede tirsdag med minusser, på en dag hvor aktiehandlerne slukkede for skærmene tidligere end normalt forud for onsdagens fridag, hvor amerikaner fejrer uafhængighedsdagen.

Trods helligdag handles de amerikanske aktieindeksfutures ufortrødent. De tre store indeksfutures ligger med stigninger på knap 0,2 pct. onsdag morgen.

Ligesom mandag kunne investorerne tirsdag tage sig et afbræk fra bekymringen om handelskrig, da der ikke blev udvekslet nye sværdslag eller trusler mellem USA og dets vigtigste samhandelspartnere.

I stedet blev aktierne løftet af lettelsen over, at CSU og CDU i Tyskland har fundet et kompromis omkring immigrationspolitikken, hvilket reducerer risikoen for et regeringssammenbrud.

Sidst i handelen vendte markedet dog næsen rundt og lukkede med minusser i alle tre toneangivende indeks.

Det brede S&P 500-indeks tabte 0,5 pct., mens Dow Jones med blot 30 aktier i sig ligeledes smed 0,5 pct. Nasdaq faldt dog mest med knap 0,9 pct.

AFVENTEN PÅ DEN HALVE HANDELSDAG

- Det har været en dag med lav volumen forud for den amerikanske uafhængighedsdag. Investorerne tager ikke de helt store væddemål, og markedet får lov at køre lidt. Der er nok også noget afventen, inden vi fredag ser indførelsen af tarifferne i toldkrigen mellem USA og Kina, siger Lars Skovgaard Andersen, der er seniorstrateg i Danske Bank.

Han peger på, at det kan være den omvendte situation af normalen, at man denne gang ser, at markedet har solgt på rygtet og så vil købe på fakta, når tarifferne indføres, fordi man allerede har indregnet al frygten, og derfor holder investorerne lidt igen.

Lars Skovgaard Andersen pointerer dog samtidig, at der tirsdag var stigning til de små og mellemstore amerikanske selskaber i Russel 2000-indekset.

- Når markedet er lidt blødt, så køber nogle op. Og det i de små og mellemstore virksomheder, som er eksponeret mod den indenlandske amerikanske økonomi.

Russell 2000-indekset steg tirsdag med 0,4 pct.

Ifølge seniorstrategen fra Danske Bank viser målinger af investeringslysten også et fald fra et meget højt niveau i starten af året til nu et meget lavt niveau, og det kan være et købssignal senere i juli.

OLIEN TRAK OP - MEN VENDTE RUNDT

Fra start af blev aktierne også løftet af en stigende oliepris, som for første gang siden november 2014 rundede 75 dollar per tønde i USA. Det løftede især energisektoren. Senere kom dog en melding fra den saudiske regering om, at man er parat til at udnytte sin reservekapacitet for imødegå forandringer i olieforsyningen og efterspørgselsraten.

Det sendte på et tidspunkt olieprisen helt ned i 72,73 dollar per tønde i USA, og det tog også toppen af aktiestigningerne.

Alligevel var energisektoren med i fronten med et plus på 0,7 pct. i S&P 500-indekset, men Chevrons og Exxon Mobils plusser på 0,4 og 0,6 pct. kunne heller ikke trække Dow Jones-indekset i plus, hvor aktierne i Apple, Boeing og Caterpillar trak den anden vej.

Øverst i sektorligaen lå telekommunikation dog med et plus på 1,2 pct., mens fast ejendom blev løftet af en faldende rente med 0,5 pct. Den lange tiårige amerikanske rente lå 4 basispoint nede tirsdag.

I bunden var der minus til teknologiaktierne, som faldt 1,4 pct. Det var bredt funderet med navne som Facebook, Alphapet, som er Googles moderselskab, Apple og Microsoft blandt taberne. Facebook mistede 2,4 pct., mens Alphabet tabte 2,3 pct. Apple faldt 1,7 pct., og Microsoft fik et minus på 1,0 pct.

Værst gik det dog for Micron Technologies, der faldt med 5,5 pct., da en domstol i Kina midlertidigt forbød salget af selskabets chips.

Finansaktierne var også i negativt fokus med et minus på 1,1 pct. Faldet i renten presser bankernes indtjening på rentemarginalen, forskellen på udlåns- og indlånsrenten, og det er en del af kerneforretningen for banker.

CAMPBELL SOUP I FOKUS

På selskabsfronten var der også stilhed før stormen, da sæsonen for regnskaber for andet kvartal snart står for døren.

Der var dog fokus på Campbell Soup Company, da der atter tirsdag var rygter om, at Selskabet er på vej til at blive solgt. New York Post skrev, at hedgefonden Third Point forsøger at få ejerfamilien, der sidder på omkring 41 pct. af aktierne, og andre investorer til at hyre en bank til at undersøge mulighederne for et salg af selskabet. I slutningen af juni skrev avisen også, at Kraft Heinz skulle være interesseret i at købe selskabet. Det fik dengang aktien til at stige med 9,4 pct.

Tirsdag måtte Campbell Soup dog nøjes med en fremgang på 1,8 pct.

/ritzau/FINANS