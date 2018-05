Aktier: Klædes i rødt, men detailgiganter stiger

De amerikanske investorer belønner dog ikke de tre ledende indeks i USA. Efter kort tids handel falder det brede S&P 500-indeks 0,1 pct., mens Dow Jones-indekset falder 0,2 pct., og Nasdaq falder ligeledes 0,2 pct. efter et par minutters handel.

Walmart kan se tilbage på første kvartal af regnskabsåret 2018/19, der viste en stigende omsætning og indtjening per aktie. I alt solgte Walmart mad, drikke, tøj og meget andet for 122,7 mia. dollar mod 117,5 mia. dollar i kvartalet året før. Her havde analytikerne regnet med en omsætning på 120,39 mia. dollar, viser data fra Bloomberg News.

Detailgiganten realiserede en ordinær indtjening per aktie på 1,14 dollar, mens analytikerne ventede 1,12 dollar per aktie. Det totale sammenlignelige salgstal uden brændstof, voksede ifølge regnskabet med 2,1 pct., hvilket var på linje med analytikernes forventninger.

Aktien stiger 0,9 pct.

Også Kroger ventes at komme i fokus, efter at detailkæden er blevet enig med det britiske onlinesupermarked Ocado om en handel, der indebærer, at Kroger overtager 5 pct. af aktierne i selskabet, og en licensteknologi, der gør det muligt for andre grossister at drive automatiserede varehuse og levere mad til kundernes dør.

Kroger-aktien 4,7 pct.

- Der sker efterhånden meget på online-detail markedet, hvor et prispres trykker indtjeningsmarginerne, og det tvinger selskaber til at slå sig sammen. Britiske Tesco har overtaget Booker, mens Sainsbury har købt Asda fra Walmart, og Walmart kigger mod Indien og efter Flipkart, skriver Bloomberg News.