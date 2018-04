Aktier: Kinesiske signaler sendte markedet markant op

De amerikanske aktier lukkede med markante stigninger tirsdag. Investorernes bekymringer om stigende handelsspændinger mellem USA og Kina blev reduceret, efter at den kinesiske præsident, Xi Jinping, i en tale signalerede reducerede importafgifter på udenlandske varer og mere åbenhed for udenlandske virksomheder.

Teknologisektoren, som har været særligt hårdt ramt af handelsspændingerne med Kina, blev dagens største kursmæssige løftestang.

Det brede S&P 500-indeks lukkede tirsdag med en gevinst på 1,7 pct. til 2656,87. Dow Jones-indekset sluttede med et plus på 1,8 pct. til 24.408,00, mens Nasdaq endte med en stigning på 2,1 pct. til 7094,30.

Onsdag morgen er investorerne på retræte. De amerikanske futures falder 0,3-0,5 pct.

Den kinesiske præsident sagde i tirsdagens tale, at Kina vil udvide markedsadgangen for udenlandske investorer, hvilket er et af de stærkeste argumenter for USA's præsident, Donald Trumps, gentagne angreb på kinesiske handelshindringer.

Hans bemærkninger sendte de globale markeder, som har været under pres af såvel kinesiske som amerikanske trusler om multimilliard-dollar store importtakster, markant op.

»Xi's kommentarer blev signalet for risikoforøgelse. Derfor har vi set teknologi og biotek stå meget stærkt i dag,« siger porteføljeforvalter Mariann Montagne fra Gradient Investments i Minnesota til Reuters.

Fra den økonomiske statistik var der en overraskende høj stigning på 0,3 pct. i producentpriserne i marts på månedsbasis, mens der på årsbasis var der tale om en stigning på 3,0 pct.

Økonomerne havde ventet stigningstakster på 0,1 pct. og 2,9 pct.

Udviklingen eksklusive fødevarer og energi viste stigninger på 0,3 pct. og 2,7 pct. mod de ventede 0,2 pct. og 2,6 pct. i kerneproducentpriserne.

Massive plusser i energi og IT

Dagens helt store vægte i S&P var energi og teknologi.

Energisektoren steg 3,3 pct. efter et hop i oliepriserne, der blandt andet betød et brud på modstandsniveauet 70 dollar per tønde for Brentolie.

Teknologisektoren fulgte pænt efter med en stigning på 2,5 pct. i kølvandet af de reducerede handelsspændinger.

Stigningen var også katalyseret af et kurshop i Facebook-aktien på 4,5 pct., efter at selskabets administrerende direktør, Mark Zuckerberg, begyndte den to dage lange høring i Kongressen med en stærkt forsonende tone i et forsøg på at afbøde mulige regulatoriske tiltag fra privatlivsskandalen, der har plaget det sociale netværk de seneste uger.

Der var positive underindeks for 9 af de 11 segmenter i S&P 500-indekset tirsdag, hvor kun de defensive forsynings- og ejendomsselskaber endte dagen i rødt.

Begge segmenter faldt godt 0,7 pct., hvilket afspejler følsomheden over for udviklingen i rentemarkedet med højere renter oven på den forholdsvis høje stigning i producentprisindekset.

Investorerne ser nu frem mod de første regnskaber for første kvartal, der indledes med data fra JPMorgan Chase, Citigroup og Wells Fargo senere i denne uge.

Analytikerne forudser en stigning i kvartalsoverskuddet for S&P 500-virksomhederne på 18,5 pct. i forhold til sidste år ifølge data fra Thomson Reuters.

/ritzau/FINANS