Aktier: Just Eat straffes i ellers mørkegrønt marked

Der er grønt over hele linjen blandt de europæiske aktier tirsdag, hvor samtlige af de største toneangivende indeks på kontinentet er i fremgang.

Investorerne synes igen at have glemt sidste uges frygt for en optrappet handelskrig mellem USA og en stribe andre lande, der blev udløst af Donald Trumps varsel om straftold på stål og aluminium.

Den raslen med sablen ses nu mere som et forsøg på forhandlingsteknik, og det skabte allerede mandag lettelse på det amerikanske marked, mens de asiatiske aktier kørte med op tirsdag.

Det smitter også af i Europa, hvor den grønne farve er klart dominerende tirsdag. FTSE 100-indekset i London stiger med 1 pct., mens CAC 40 i Paris løftes 0,7 pct., og DAX-indekset i Frankfurt stiger 1,1 pct. Samtidig løftes det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks med 0,7 pct.

Allerøverst i sidstnævnte indeks er irske Smurfit Kappa Group, der løftes med 18,2 pct. til 33,84 euro.

Det irske selskab, der tjener sine penge på pakkeemballage i papir, har afvist et overtagelsestilbud fra amerikanske International Paper Company med begrundelsen, at tilbuddet undervurderer det irske selskab klart.

Den holdning deles tilsyneladende af investorerne, der som reaktion sender aktien kraftigt op.

I den modsatte grøft er der modvind til fastfoodportalen Just Eat, der får en hård medfart, efter at selskabet har serveret en skuffende prognose for 2018, der trykkes ned af massive investeringer.

Just Eat venter i 2018 et driftsoverskud før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 165-185 mio. pund, hvilket er en skuffelse for analytikerne, som havde ventet et overskud på 227 mio. pund inden tirsdagens 2017-regnskab, viser estimater indsamlet af Bloomberg News.

Just-Eats nye topchef, Peter Plumb, siger i en kommentar, at han vil øge investeringerne i leveringsservice i Storbritannien, Australien og New Zealand samt yderligere satse på vækst i Italien, Spanien og Mexico.

Aktien falder med 7 pct. til 792,20 pence på børsen i London.

/ritzau/FINANS