Aktier: Just Eat gik i dørken i appetitligt marked

. Der var grønt over stort set hele linjen blandt de europæiske aktier tirsdag, hvor fastfoodportalen Just Eat dog faldt i øjnene med et stort dyk.

Generelt var humøret højt, og investorerne syntes igen at have glemt sidste uges frygt for en optrappet handelskrig mellem USA og en stribe andre lande, der blev udløst af Donald Trumps varsel om straftold på stål og aluminium.

Den raslen med sablen ses nu mere som et forsøg på forhandlingsteknik, og det har skabt lettelse i markederne.

FTSE 100-indekset i London steg med 0,5 pct., mens CAC 40 i Paris løftedes 0,1 pct., og DAX-indekset i Frankfurt steg 0,2 pct. Samtidig steg det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks med 0,2 pct.

Allerøverst i sidstnævnte indeks var irske Smurfit Kappa Group, der hoppede 18,3 pct. til 33,86 euro.

Det irske selskab, der tjener sine penge på pakkeemballage i papir, har afvist et overtagelsestilbud fra amerikanske International Paper Company med begrundelsen, at tilbuddet undervurderer det irske selskab klart.

Den holdning deles tilsyneladende af investorerne, der som reaktion sendte aktien kraftigt op.

I den modsatte grøft var der modvind til fastfoodportalen Just Eat, der får en hård medfart, efter at selskabet har serveret en skuffende prognose for 2018, der trykkes ned af massive investeringer.

Forventningerne til driftsresultatet i år er derfor langt under markedets. Aktien faldt med 13,4 pct. til 737,60 pence.

/ritzau/FINANS