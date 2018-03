Aktier: Jobrapport skubbede bekymringer til side og aktierne op

For de tre ledende aktieindeks, S&P 500, Dow Jones og Nasdaq, endte ugens sidste handelsdag med stigninger på mellem 1,7 og 1,8 pct. Mandag morgen ser stemningen ud til at holde ved, da investorerne sender aktiefutures op med 0,4 til 0,5 pct.

»Man har fået nogle stærke jobtal sammen med beskedne lønstigninger, hvilket rammer perfekt under forventningerne. Og det er det, som styrker futures lige nu. Det er det bedste fra to verdener,« vurderer Robert Pavlik, investeringsstrateg hos Slatestone Wealth, ifølge Marketwatch.

Fredagens arbejdsmarkedsrapport viste, at der i februar blev skabt 313.000 nye job, mens arbejdsløsheden fortsat er på 4,1 pct.

Dermed var rapporten markant stærkere end ventet på jobvæksten, da økonomerne ifølge Bloomberg News havde ventet en stigning på 205.000, mens der var ventet et fald i arbejdsløsheden til 4,0 pct.

De gennemsnitlige timelønninger steg 2,6 pct. sammenlignet med året før, og det var mindre end ventet, da økonomerne havde ventet en fremgang på 2,8 pct.

Blandt de amerikanske enkeltaktier var der fredag fokus på eksempelvis finansgiganten Goldman Sachs, der ifølge Wall Street Journal må sige farvel til administrerende direktør Lloyd Blankfein i løbet af indeværende år.

En erstatning i form af enten David Solomon eller Harvey Schwartz, som begge tidligere har arbejdet i storbanken, er et sandsynligt scenarie, fortæller anonyme kilder med indblik i sagen til avisen. Aktien i Goldman Sachs reagerede på historien ved at stige 1,7 pct. til 270,8 dollar.

Også detailkæden Big Lots var i spotlyset efter at have afleveret et svagt årsregnskab, der tilmed indeholdt skuffende forventninger til 2019. Aktien blev her sendt ned med 10,1 pct. til 48,45 dollar.

Endelig var der interesse omkring en fusion mellem Dana og britiske GKN Driveline, der begge laver bilkomponenter. Dana betaler samlet 6,1 mia. dollar for GKN Driveline, hvis ejer - det børsnoterede britiske selskab GKN - kommer til at sidde på 47,25 pct. af aktiekapitalen i det nye selskab. Dana steg 3,6 pct., mens GKN lukkede 3,3 pct. højere på børsen i London.